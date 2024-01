Cuneo: il quartiere San Paolo si popola di storie, parole e fumetti

Continua la stagione invernale dei corsi creativi presso OPS! Officine San Paolo in Via Luigi Teresio Cavallo 7 a Cuneo, con il corso di scrittura creativa “Humans of San Paolo” che prevede in totale 5 incontri da 2 ore l’uno (il mercoledì 17 e 24 gennaio, e il 7 e 21 febbraio e il 6 marzo dalle 17:00 alle 19:000), tenuto dalla docente Federica Bosi, laureata in Lettere, diplomata in Scrittura e Storytelling presso la Scuola Holden e in Traduzione Editoriale.



Insegna Lettere nelle Scuole Superiori e, come giornalista pubblicista, scrive reportage, articoli e racconti per periodici e riviste. Ispirandosi al blog “HONY. Humans of New York”, il corso vuole scoprire un quartiere vivo, troppo spesso considerato solo residenziale, attraverso i suoi abitanti e le loro storie. Alla fine, grazie all’uso di interviste e storytelling, si darà vita alla produzione di una pubblicazione che conterrà le immagini e le storie degli abitanti del quartiere.





Il corso è indirizzato a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni. È gratuito previa iscrizione obbligatoria via mail a gabriele.farina@emmanuele-onlus.org o via telefono a 327 691 8662.



La stagione si arricchisce ulteriormente con il corso di podcasting e storytelling digitale che prevede in totale 5 incontri da 2 ore l’uno (il martedì 16 e 30 gennaio, e il 7 e 21 febbraio e il 6 marzo dalle 15 alle 17), tenuto dal docente Marco Malinki, che, dopo un’esperienza professionale in radio durata 10 anni, ha deciso di dedicarsi al podcast con la piattaforma non è la radio. Cosa si farà in questo percorso? Scoprire come si costruiscono i contenuti digitali, imparare a produrli scegliendo con qualità gli argomenti, il metodo narrativo, le musiche di sottofondo, le tecniche di montaggio e i sistemi di distribuzione.



I corsi sono organizzati da Noau | Officina Culturale che nei mesi autunnali e invernali proporrà anche due percorsi indirizzati ai bambini nei locali della biblioteca per ragazzi di Cuneo Sud.



Il primo, dal titolo “Colpo d’occhio” consiste in una serie di laboratori di lettura visiva attraverso libri fotografici, albi illustrati e silent book. Il percorso, strutturato in 3 incontri (il martedì 16 e il 23 gennaio e il 6 febbraio dalle 16:30 alle 18:30), propone: alcuni momenti di lettura visiva e condivisa di libri fotografici (in particolare il riferimento sarà il lavoro condotto in tutta la sua vita dalla fotografa americana Tana Hoban), albi illustrati e in particolare “silent book” (libri di sole immagini), passeggiate visive nel quartiere, momenti di restituzione e racconto di quanto osservato, attraverso svariate tecniche: foto collage, stampa monotipia, parole e disegni. Le attività sono rivolte a bambini dai 7 ai 10 anni.



Mentre per i più piccoli (4-6 anni) Noau |Officina Culturale ha pensato tre laboratori (il mercoledì 17 e 31 gennaio e il 14 febbraio dalle 16:30 alle 18),) dedicati ai libri-gioco. “Leggi, gioca e scopri” è quindi una serie di incontri nel corso dei quali verrà proposta la lettura di alcuni tra i più rappresentativi libri-gioco, dal “prestigiatore giallo” di Bruno Munari, passando per altri libri gioco contemporanei, tra classici e novità, e i bambini saranno coinvolti per giocare con forme, colori, suoni e movimenti.



Per maggiori informazioni e per iscriversi a questi laboratori: gabriele.farina@emmanuele-onlus.org - 327 691 8662