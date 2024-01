Glamour Volley Cup Happyphany: sulle Dolomiti la Dronero Dragons vola al primo posto nell’under 13 femminile

È stata un’esperienza davvero incredibile per l’ASD Volley Dronero Dragons quella del Glamour Volley Cup Happyphany sulle Dolomiti, il primo torneo dai numeri rilevanti a cui l’associazione sportiva ha partecipato.

10 tra allenatori e dirigenti accompagnatori, 39 in tutto gli atleti dell’associazione sportiva dronerese che hanno partecipato, in quattro giorni di intense emozioni e tanta pallavolo a Sappada (UD), dal 3 al 6 gennaio.

La Dronero Dragons è scesa in campo nelle seguenti categorie: under 13, 16 e 18-20 femminili e under 15 maschile.

I RISULTATI

L’under 13 femminile ha vinto, classificandosi al primo posto.

L’under 16 femminile, girone più numeroso, è arrivata all’ottavo ed ultimo posto.

L’under 18-20 si è classificata al terzo posto.

L’under 15 maschile, giocando anche nell’under 17 maschile, si è classificata al secondo posto.

Accolti nel Villaggio Bella Italia, dotato di palestra interna e piscina, gli atleti si sono messi alla prova, ottenendo bellissimi risultati ma non solo: hanno infatti avuto modo di stare insieme e vivere un’esperienza profondamente arricchente, rafforzando i legami di amicizia e facendo anche nuove conoscenze.