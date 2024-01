Volley maschile. Savigliano, appuntamento storico a San Donà di Piave: mercoledì i quarti di finale della Del Monte® Coppa Italia A3

È già tempo di voltare pagina per il Monge-Gerbaudo Savigliano, nel grande libro della sua storia. Dopo averne scritta una importante nel giorno dell’Epifania, costringendo la capolista imbattuta Gabbiano Mantova alla prima sconfitta stagionale, infatti, i ragazzi di coach Lorenzo Simeon sono attesi da una sfida secca che pesa tantissimo: i quarti di finale della Del Monte® Coppa Italia A3, in casa del Personal Time Volley Team San Donà.

L’avversario.

Un mese dopo averla incrociata in campionato, Savigliano ritroverà una compagine veneta non troppo diversa da quella vista nell’ultima sfida. I ragazzi di coach Moretti hanno virato al giro di boa al secondo posto e oggi, dopo 14 giornate, hanno perso in due sole occasioni. Nell’ultimo incrocio, pur soffrendo come prevedibile, sono riusciti a strappare due punti nella difficile trasferta in casa di Sarroch, utili anche per accorciare dal vertice, complice anche la vittoria di Savigliano contro Mantova, ora distante solo tre lunghezze (ma con una partita in più da giocare). I punti di forza, del resto, sono sempre quelli: una grande solidità complessiva e un roster di assoluta esperienza. Il giocatore da temere? Sempre lui, Stefano Giannotti: già avversario nei playoff dello scorso anno, quando vestiva la maglia di Garlasco, nell’ultimo incontro il braccio pesante veneto ha messo a referto la bellezza di 34 punti, avvicinando prepotentemente quota 5000 in carriera. Una parta importante del rendimento della Personal Time dipenderà dalla sua vena, anche se sono tanti i colpi a disposizione dell’attacco di San Donà, con diversi giocatori di prima fascia per la categoria.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano.

Il sesto successo consecutivo è stato il più bello per il Monge-Gerbaudo, perché ottenuto in un PalaSanGiorgio stracolmo e festante per la vittoria contro la capolista imbattuta. Ora, però, c’è da resettare per onorare al meglio la seconda storica partecipazione alla Coppa Italia. È di questo avviso coach Lorenzo Simeon: “Questi quattro giorni ci sono serviti per recuperare energie. Andiamo a San Donà con la voglia di fare l’impresa, perché ottenere una vittoria sarebbe qualcosa di straordinario per noi. Lo scorso anno affrontammo Pineto, forse davvero una squadra non alla nostra portata. San Donà è altrettanto forte, ma sappiamo di potercela giocare e che al momento le possibilità di successo sono 50-50. Servirà una grande prova”.

I precedenti.

Cinque su cinque. Lo storico tra le due squadre dice che il Monge-Gerbaudo è, per certi versi, la grande bestia nera di San Donà, avendolo sempre battuto. Nell’ultimo incrocio, datato 10 dicembre, Dutto e compagni costrinsero i veneti, all’epoca primi nel Girone Bianco, al primo ko stagionale. Il sesto confronto, però, vale più degli altri e sarà una gara a sé.

Dove vederla.

Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2023/24, anche la sfida della Del Monte® Coppa Italia A3 tra Personal Time Volley Team San Donà e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley.

L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 10 gennaio al PalaBarbazza di San Donà di Piave.

Quarti di Finale – Del Monte® Coppa Italia Serie A3

Martedì 9 gennaio 2024, ore 18.00

Banca Macerata – OmiFer Palmi

Mercoledì 10 gennaio 2024, ore 20.30

Personal Time San Donà di Piave – Monge-Gerbaudo Savigliano

Erm Group San Giustino – Smartsystem Fano

Gabbiano Mantova – CUS Cagliari