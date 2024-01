A Savigliano il corso per aspiranti volontarie del centro antiviolenza Mai+Sole

“Un passo dopo l’altro per uscire dalla violenza” è il titolo del corso di formazione organizzato da Mai + Sole, il centro antiviolenza di Savigliano, costituito 16 anni fa, da un gruppo di volontarie formatesi per l’ascolto e l’accoglienza di donne bambini/e che si trovano in situazione di violenza, portando aiuto nell’emergenza.

Il primo incontro conoscitivo con le aspiranti volontarie che desiderano iscriversi al corso è previsto martedì 16 gennaio alle 20,30 a Savigliano in strada Cavallotta 5 nei locali del centro la “Casa Azzurra”.

Nel 2007 in provincia di Cuneo non esisteva una realtà che si occupasse dell’emergenza riguardante la violenza sulla donna, il primo gruppo di volontarie è nato da un idea Adonella Fiorito, presidente dell’associazione, che assieme ad alcune amiche ha pensato di dare vita a Mai+Sole.

L'associazione è partita dall’ascolto delle donne che facevano riferimento al centro antiviolenza per poi passare all’accoglienza, all’aiuto economico, fino al sostegno legale e psicologico.

Le prime volontarie sono state formate da psicologhe iniziando così il loro percorso per aiutare le donne vittime di violenza.

Mai+Sole da allora si è sempre più strutturata collaborando con i medici di base, pronto soccorso, carabinieri, avvocati e con i servizi sociali, formando una rete di confronto.

“Il corso per diventare volontarie di Mai+Sole – spiega la presidente Adonella Fiorito - è da sempre un punto fermo per diventare volontarie. Negli anni è migliorato e si è ampliato.

Per le aspiranti volontarie che desiderano entrare in associazione – continua Fiorito – è importante sapere a cosa si va incontro. Non è facile supportare le donne che hanno subito violenza se non si ha un'adeguata preparazione dal punto di vista psicologico, ma anche legale.

Il nostro centro antiviolenza ha sede a Savigliano, ma è dislocato su tutta la Provincia con un centinaio di volontarie nelle varie altre sedi di Cuneo, Saluzzo, Fossano, Alba, Bra, Racconigi e Santo Stefano Belbo.

È importante – sottolinea la presidente – che chi desidera fare la volontaria per Mai + Sole deve essere consapevole che è necessario dedicare del tempo all’associazione perché le richieste di aiuto sono molte.

Fin da quando è nata l’associazione siamo sempre andate nelle scuole, e in questi ultimi mesi, alla luce dei recenti fatti di violenza e femminicidi, sono molti gli Istituti scolastici che hanno chiesto la nostra partecipazione per parlare agli studenti e fare prevenzione.

GLI ARGOMENTI TRATTATI DAL CORSO PER ASPIRANTI VOLONTARIE

Le aspiranti volontarie di Mai+Sole che desiderano seguire il Corso di formazione a Savigliano per contrastare la violenza nei confronti di donne e minori potranno seguire molteplici argomenti che partono dal far conoscere l’associazione, il suo funzionamento e che cosa vuol dire essere volontarie di un Centro antiviolenza per donna e bambino.

Si esplicheranno poi i seguenti punti:

L’evoluzione del ruolo femminile e la condizione della donna moderna.

Le radici psicologiche e sociali della violenza sulle donne.

I vari tipi di violenza: conseguenze fisiche e psicologiche.

La coppia malata: relazioni di coppia funzionali e disfunzionali, i legami malati, la relazione vittima-persecutore.

L’accoglienza della donna maltrattata e dei minori.

La violenza assistita.

L’ascolto empatico e l’ascolto difficile.

La comunicazione d’aiuto

Emozioni e vissuti della persona che accoglie.

Aspetti legali - Testimonianza

Gli argomenti verranno approfonditi non solo dal punto di vista teorico, ma anche attraverso esercitazioni pratiche, riguardanti la comunicazione, l’ascolto empatico e la gestione delle emozioni.

Dopo il primo incontro conoscitivo che si terrà martedì 16 gennaio alle 20,30 nella ‘Casa Azzurra’ in strada Cavallotta 5 a Savigliano, il corso prenderà il via martedì 23 gennaio con orario dalle 20 alle 22.

Sono previsti 10 incontri per un totale di 20 ore.

Ci sarà un confronto finale con le docenti per verificare l’idoneità della futura volontaria del centro antiviolenza

Il corso sarà condotto dalle psicologhe e psicoterapeute Manuela Devalle, Petra Senesi, Silvia Vanni, Laura Borra e dall’avvocato Delfina Quaglia.

Il costo d’iscrizione è di 30 euro.

Per informazioni e iscrizioni:

info@maipiusole.it o sul sito: www.maipiusole.it