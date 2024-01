Ad Alba "una lettura laica della bibbia" con Guido Armellini

Prosegue il Ciclo di incontri “Pronti ad agire. Insieme possiamo”, organizzato dal Rotary Club di Alba in collaborazione con Banca d’Alba e con il patrocinio di Biblia Onlus. Martedì 16 gennaio alle ore 18, nel palazzo della Banca d'Alba, in via Cavour 4. il docente universitario Guido Armellini sarà protagonista di "una lettura laica della bibbia".

Armellini ha insegnato italiano e storia a Bologna nella scuola secondaria, Didattica della letteratura all’università di Padova, Letterature comparate all'università di Verona. Per molti anni è stato direttore scientifico dell’università Primo Levi di Bologna. Da oltre vent’anni coordina le attività della scuola gratuita per stranieri By piedi di Bologna. Membro del Comitato Bibbia, Cultura e Scuola di Biblia, Associazione laica di cultura biblica, tiene incontri e corsi di divulgazione biblica.

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra cui famose antologie scolastiche ed ha improntato la sua ricerca sulla didattica della letteratura; in questa conferenza presenterà la Bibbia come un grande classico che, nonostante sia poco conosciuto in Italia, è alla base della nostra cultura; è il “libro assente” nelle scuole italiane e questo non permette di riconoscerne le molteplici ricadute culturali ed artistiche.



La conferenza si svolgerà in presenza e in streaming sul canale You tube del Rotary di Alba (https://www.youtube.com/@rotaryclubalba1763/streams) selezionando Live. Si rilascerà attestato per aggiornamento insegnanti e crediti formativi per studenti.