Al via i lavori in via Sobrero a Cuneo per il progetto “Mobilità dolce e Scuole al Centro”

Partono gli interventi stradali su Via Sobrero nei pressi della Scuola paritaria dell’Infanzia A. T. Galimberti e la vicina scuola media Leonardo Da Vinci nel contesto dei cantieri per nuove piazze scolastiche e piste ciclabili.

I lavori interesseranno il tratto di Via Sobrero compreso tra Via Bongioanni e via Gobetti, con la chiusura parziale della strada a partire da domani, giovedì 11 gennaio. Su tutto il tratto interessato dai lavori verranno posizionati cartelli di divieto di sosta fino a fine lavori.

Si tratta di due interventi del progetto “Mobilità dolce e Scuole al Centro” finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevedono la rimodulazione delle aree pubbliche circostanti gli edifici scolastici (strade di accesso, marciapiedi, piste ciclabili) per garantire maggiore sicurezza a chi vi accede attraverso la realizzazione di piazze scolastiche, pedonalizzazioni e interventi di moderazione del traffico.

I due interventi porteranno con sé anche l’ampliamento della rete ciclabile in corrispondenza delle varie scuole, incrementando la rete ciclistica a servizio di studenti ed insegnanti.

Nel contesto della progettualità “Scuole al centro”, sono quasi conclusi i lavori davanti alla Scuola dell’Infanzia Lucia Viano in Via Rostagni (quartiere Donatello), così come davanti all’asilo nido di via Silvio Pellico: in entrambi i cantieri rimangono da completare le pavimentazioni in gomma colata colorata, la posa delle sedute e delle semisfere in gomma come elementi gioco per i bambini, che devono essere realizzate con particolari condizioni di temperatura. A Donatello si metteranno a dimora in questi giorni gli alberi previsti da progetto, mentre la semina dell’area verde verrà effettuata in primavera.