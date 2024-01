Due targhe in ricordo di Piero Fornaseri, ideatore di "Bagnasco a Colori"

Domenica lo scoprimento delle due targhe in via Basteris, lato piazza Municipio e l'altra lato piazzetta del Piano

"Nessuno come lui era davvero parte del paese, sempre attento a tutto ciò che avveniva, sempre un passo avanti a segnalare le problematiche e, a volte, suggerire le soluzioni per risolverle. Persona umile che ha fatto del bene a tanti, senza mai farsi notare o farlo sapere." Così il sindaco di Bagnasco, Giuseppe Carazzone, ha ricordato Piero Fornaseri, già consigliere comunale e ideatore di "Bagnasco a Colori", che si è spento a maggio dello scorso anno. La manifestazione è nata nell'estate del 1999 e anno dopo anno si è arricchita di eventi e spettacoli che trasformano il centro storico del paese in un museo all’aperto con murales e dipinti. Di Fornasesi infatti anche l'idea dei due dipinti dedicati al Bal do Sabre che si vedono sulle case che si possono ammirare percorrendo la statale 28. Tanto l'impegno che ha profuso per la comunità e l'amore per il suo paese che, domenica pomeriggio, Bagnasco ha voluto ricordarlo, scoprendo due targhe in sua memoria: una in via Basteris, lato piazza Municipio e una lato piazzetta del Piano.

"Con Piero ho condiviso tante iniziative, tante esperienze, tanti lavori utili al Paese e anche tanti momenti di festa." - prosegue il sindaco - Impegnato fin da giovane come Calciatore dell’Associazione Sportiva Bagnasco, Tamburino del Bal do Sabre, Consigliere Comunale, Re Magio e ultimamente Sacerdote nel Presepe Vivente, ideatore con gli amici di Bagnasco della corsa podistica “6 Ponti”, promotore della “Via dei Presepi”. Ha inoltre allestito Via Fossato in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Sempre pronto a dare una mano a tutti, ha rinnovato il portale della Chiesa, il portoncino di ingresso della Sala Consiglio, le porte dell’Ambulatorio medico e quelle della sede dell’Associazione Servizio Emergenza Anziani per l’inaugurazione della nuova Piazza in luserna.

Non c’è stato evento o manifestazione che non lo abbia visto ideatore o promotore, sempre attivo anche in cucina durante le manifestazioni.

Un giorno di molti anni fa è venuto in comune per esporre quella che lui stesso definì “una grande idea”: una giornata dedicata ai murales, che avrebbero abbellito le case della principale strada interna del nostro comune. Due mesi dopo nasceva la prima edizione di “Bagnasco a Colori”, che negli anni successivi si è arricchita di iniziative e attività ricreative: non solo Murales ma un insieme di artisti, giocolieri, clowns, gruppi musicali, attività per bambini e tante altre cose.

Per la sua creatura Piero ha speso tante energie, ha cercato, coinvolto persone, il giorno dopo la festa iniziava già a organizzare l’edizione successiva. Era geloso del suo “Bagnasco a Colori”: aveva intuito che quel brand, quel titolo così accattivante poteva essere copiato. Aveva ragione: è stato precursore, un quarto di secolo fa, di una tendenza che attualmente vede i murales nascere ovunque.

Piero lavorava in silenzio ed era restio ai riconoscimenti, ma noi vogliamo comunque ricordarlo con la manifestazione che è stata la sua grande passione: “Bagnasco a Colori”. Grazie a don Roberto, Giovanni Penone, Roberto Rivarolo e grazie a Bruno Degiovannini e a Adalgisa Nurisio, proprietari degli immobili dove sono state posate le targhe."

BAGNASCO E I PRESEPI

Nell'occasione delle cerimonia di domenica, il sindaco, Beppe Carazzone, ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per allestire “La via dei Presepi”, visitabile dall’ 8 dicembre al 7 gennaio. "Grazie - aggiunge il primo cittadino - a Giovanni Penone per il Presepe costruito all’interno della Chiesa di Sant’Antonio con riproduzioni fedeli in miniatura di importanti edifici quali: Chiesa Santa Margherita, Chiesa Sant’Antonio, Chiesa di Santa Giulitta, Cappella di Santo Spirito, Madonna del Ponte, Santa Libera, Santa Croce, San Bernardo, San Sebastiano, Palazzo Comunale, Torre, Ponte medievale riprodotto integralmente.

Grazie anche a tutte le Associazioni del Paese ed in particolare “Pro Loco” e “Presepe Vivente”, a tutte le persone che hanno lavorato all’allestimento del Presepe Vivente e del Presepe adiacente la Torre, alla Parrocchia che ha curato la parte religiosa della Sacra Rappresentazione.