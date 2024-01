Bra, gli Amici dei Musei organizzano tre gite in mostre e musei, da Torino a Genova

L’associazione Amici dei Musei di Bra organizza tre gite per i soci. Il 14 gennaio ci si recherà al Museo delle ferrovie di Savigliano, l’11 febbraio alla GAM di Torino per la mostra del pittore Francesco Hayez, il 10 marzo al Palazzo Ducale di Genova per la mostra di Artemisia Gentileschi.

"L’iniziativa vuole proporre ai nostri soci visiti brevi in luoghi caratteristici facilmente fruibili, che presentino mostre al loro intorno", spiega la segretaria Delia Botto. Si tratta di una consuetudine dell’associazione, nata nel 1954, che ha come obiettivo il divulgare eventi scientifici, storici, culturali e architettonici al servizio della cittadinanza.

"Oltre alle gite, organizziamo anche incontri con autori nella nostra sede, all’interno del Museo Craveri. Recentemente, Lino Ferrero ha presentato il suo libro sulle chiese della zona. Il 16 marzo invece sarà Fabio Bailo a illustrare il suo volume sulla nascita del movimento operaio a Bra. A maggio si terrà poi la quarta edizione di GeoBra: una mostra-mercato di fossili e minerali", continua Botto

Per partecipare alle gite è necessario essere soci dell’associazione: è possibile farlo proprio per l’iniziativa in questione telefonando allo 0172 412010.