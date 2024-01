Bra: nuovi arredi urbani nel secondo tratto di via Vittorio Emanuele II

Nei prossimi giorni si procederà al completamento dell’intervento di restyling del secondo tratto di via Vittorio Emanuele II – quello compreso tra via Rambaudi e l’intersezione con via Marconi – interessato nei mesi scorsi da importanti lavori di riqualificazione. Dopo il rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, oggi a filo con la strada, tocca ora alla sistemazione degli arredi urbani.

Innanzitutto, verranno realizzate due zone arredate con fioriere e panchine in corrispondenza della chiesa di San Giovanni e dell’incrocio con via Verdi; sempre nei pressi di via Verdi sarà ricavata un’area posteggio per bici dotata di portabiciclette, mentre in diversi tratti della via verranno installate transenne parapedonali e paletti dissuasori per garantire un’adeguata protezione ai pedoni. Infine, verrà implementato il numero dei cestini per la raccolta rifiuti presenti.

Per procedere ai lavori è prevista la chiusura al traffico (con l’eccezione dei residenti) del tratto della via compresa tra via Rambaudi e via Verdi nel pomeriggio di martedì 16 gennaio 2024 dalle 14 alle 16, nel corso del quale verranno rimosse le vecchie fioriere presenti. Quindi, nella mattinata di mercoledì 17 gennaio (dalle 5 alle 9) sarà effettuata un’approfondita pulizia di tutto il secondo tratto di via Vittorio. Operazione che comporta in quelle ore il divieto di sosta nelle aree parcheggio della via collocate nei tratti compresi tra civici 170 e 176 e tra l’incrocio con via Verdi e quello con via Marconi. (rb)