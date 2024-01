"Conosciamoci meglio": incontro aperto con il Consultorio di Alba e Bra e il reparto di ostetricia di Verduno

Sono stati 879 i nuovi nati presso l’Ospedale "Ferrero" di https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=verduno&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7149079303283003392Verduno nel 2023: oltre 40 bimbi in più rispetto allo scorso anno, che vedeva il numero delle nascite attestarsi a quota 836.

"Con grande piacere annunciamo questo importante risultato ottenuto dal nostro Punto Nascita. - dicono dall'ospedale - "Un dato in netta crescita (+5%), che diventa ancor più significativo in un panorama nazionale che vede diminuire le nascite con percentuali importanti. Ci rende orgogliosi essere uno dei pochi centri in Italia che segnala questa positiva inversione di tendenza.



Sono molte le famiglie che scelgono il nostro ospedale per la nascita del proprio bimbo. Di questo siamo estremamente felici perché ci ripaga degli sforzi fatti e dell’impegno costante per mettere a disposizione un ambiente umanizzante e fornire un servizio professionale e d’eccellenza.La qualità dell’assistenza è confermata dall’ulteriore riduzione, anche nel 2023, del tasso di tagli cesarei praticati: escludendo quelli programmati (circa il 7%), i cesarei eseguiti in corso di travaglio per indicazione materna o fetale sono dell'11%, in pieno accordo con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità."

"Sia a livello territoriale che ospedaliero - proseguono dal nosocomio di Verduno - molti sforzi sono stati indirizzati alla promozione del parto spontaneo anche dopo un pregresso taglio cesareo: già da più di un anno esiste un ambulatorio dedicato alla presa in carico precoce della donna con pregresso taglio cesareo per valutare, con la coppia, la migliore modalità del parto. Ciò ha permesso di incrementare il numero di donne che scelgono il travaglio di prova dopo un pregresso cesareo (circa il 63%) e di queste circa il 44% ottiene un parto spontaneo.Sempre nell'ottica di ridurre il numero di cesarei, da 5 anni presso il nostro Punto Nascita si pratica il “rivolgimento di feto podalico per manovre esterne”: procedura sicura e ben tollerata che, con un tasso di successo di circa il 55%, consente alla donna di avere un parto spontaneo.

Inoltre, sempre in accordo con le Linee Guida Internazionali (che raccomandano un tasso inferiore al 10%), i nostri dati riportano una percentuale di episiotomie per il 2023 pari al 7,5% dei parti."

Per conoscere meglio questa realtà e i servizi che vengono offerti, il Consultorio di Alba e Bra e il Blocco Parto e Reparto di Ostetricia dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno invitano a partecipare all’incontro che si svolgerà mercoledì 17 gennaio 2024, dalle ore 14 alle ore 16, presso l’Auditorium dell’Ospedale.

L’incontro ha lo scopo di accrescere la conoscenza dei servizi offerti dal Consultorio e dal Punto Nascita dell’Ospedale e consolidare la collaborazione tra territorio ed Ospedale. Presenteranno le attività del Consultorio Enrica Bar, Medico Responsabile e Eleonora Cavallaro, Ostetrica Coordinatrice; per il Blocco Parto e Ostetricia Manuela Scatà, Medico Responsabile e Patrizia Casetta, Ostetrica Coordinatrice.Inoltre interverranno molti altri professionisti che lavorano nell’Ospedale Ferrero di Verduno e nelle sedi territoriali dell’ASL CN2.

L’incontro è libero e aperto a tutti!