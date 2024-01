Cuneo, alla Terrazza del Talenti tre incontri dedicati alla poesia

L'associazione CVX Agape propone "Quando la poesia è vita": una rassegna di tre incontri sulla poesia, nell'ambito delle iniziative della Terrazza dei Talenti. Il primo appuntamento sarà per mercoledì 10 gennaio alle ore 17 presso la sede di Via Luigi Gallo 1.

"L'idea - spiegano gli organizzatori - nasce dal desiderio di avvicinare la poesia (ma anche la musica) all'esperienza personale ed esistenziale di tutti...perché tutti abbiamo bisogno di poesia per vivere. La poesia non è solo amore dell'arte e del bello ma anche e soprattutto occasione per interrogarsi sulle ragioni profonde che orientano la nostra vita, sulle scelte fatte o da fare. La poesia è cosa viva, i poeti sono vivi e anche noi siamo vivi! Il mondo della poesia può e deve dialogare con la nostra vita."

La proposta del primo appuntamento vedrà coinvolti il chitarrista e compositore Giorgio Signorile insieme ad Umberto Bovani già docente di lettere presso il Liceo Musicale di Cuneo.