Cuneo piange il professor D'Ulisse: gentiluomo appassionato che ha insegnato valori a tanti sportivi

La città di Cuneo piange Giovanni D’Ulisse, ex docente di educazione fisica scomparso nella mattinata di martedì 9 gennaio a 86 anni.

Giovedì alle 14.30 il funerale al San Paolo

Originario della provincia di Chieti in Abruzzo, D’Ulisse era a Cuneo dal 1965. Aveva studiato all’Isef di Torino e insegnato all’Itis “Del Pozzo” ma soprattutto – per oltre trent’anni - all’istituto tecnico commerciale “Bonelli”.



Era in pensione dal 1998.



Lascia la moglie Rosanna Tomatis – anche lei insegnante di educazione fisica, monregalese d’origine – e i figli Davide e Stefania (consigliera comunale a Cuneo e capogruppo di Cuneo Solidale e Democratica).



La famiglia lo ricorda come un gentiluomo vero, capace di entrare nei cuori dei suoi ragazzi instillando la passione per diverse discipline sportive.



Il funerale si terrà nella parrocchiale del quartiere San Paolo di Cuneo giovedì 11 gennaio alle 14.30. La salma sarà poi tradotta al cimitero urbano di Mondovì.

"Ci ha trasmesso valori oggi difficili da trovare"

“Giovanni è stato una persona oltre che conosciuta e stimata in tutto il cuneese, di alto valore morale – lo ricorda un caro amico - . La maggior parte degli sportivi di Cuneo che hanno una certa età ha avuto, come insegnante o come maestro di sport, il professore Giovanni D Ulisse. E lui ci ha trasmesso, oltre alla tecnica, anche la passione, le regole e l’onestà sportiva”.



“Tutti noi lo portiamo nel cuore: ci ha trasmesso valori che oggi giorno sono sempre più difficili da trovare, anche nello sport. Grazie Giovanni per tutto ciò che hai fatto per lo sport di Cuneo".