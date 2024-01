Una sanità senza più personale: a Dogliani se ne parla con l'ex presidente Iss Walter Ricciardi

Il dibattito “S.O.S. sanità – L’emergenza della carenza di personale sanitario: cause e possibili rimedi”, con un messaggio drammaticamente chiaro e attuale, era stato rimandato a causa dell’allerta meteo del maggio scorso. A gran richiesta è stato riprogrammato e si svolgerà sempre a Dogliani, presso il Teatro Sacra Famiglia, sabato 13 gennaio alle ore 9.30 in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale e l'Aispa.

Il Pianeta Sanità dell’Associazione Insieme, col Gruppo Monregalese, ha chiamato a partecipare al dibattito coordinato da Paolo Cornero (giornalista Comunicazione Confindustria Cuneo), illustri personaggi del settore a partire da Walter Ricciardi, professore di Medicina e Sanità Pubblica all’Università Cattolica di Roma, e l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi.

Insieme a loro interverranno i presidenti di diversi ordini del campo sanitario: Giuseppe Guerra - Ordine dei Medici della Provincia di Cuneo, Remo Galaverna – Ordine degli Infermieri di Cuneo, Paolo Dutto – Ordine TSRM-PSTRP di Cuneo, Sabrina Altavilla – Ordine Fisioterapisti Piemonte, e Maria Cristina Baratto – Ordine Ostetriche Torino-Asti-Cuneo.

«Per Insieme, che crede fortemente nella centralità della persona, dell’uomo, il tema della sanità è assolutamente essenziale e ci vedrà, anche in futuro, continuare in un percorso di grande attenzione all’argomento, che vorremmo affrontare non solo per analizzare le cause della carenza di medici e di tutte le professioni sanitarie, ma anche e soprattutto per riflettere su possibili soluzioni e comprenderne la fattibilità», spiega Marcello Cavallo, presidente di Insieme.

«Desidero vivamente ringraziare tutte le amiche e gli amici che hanno lavorato e che stanno lavorando a questo importante appuntamento. In proposito mi preme ringraziare l’Amministrazione Comunale di Dogliani per la squisita disponibilità ad accoglierci in una location davvero unica». L’ingresso è libero.