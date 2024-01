Beni Comuni e Cuneo Mia chiedono una nuova mobilità per il centro: "Basta circuiti di auto in cerca di parcheggio libero"

Riduzione dei parcheggi gratuiti, creazione di un sistema di sosta breve a pagamento per i non residenti, ripristino di una navetta elettrica da piazza Galimberti sino a frazione S. Rocco Castagnaretta e riprogettazione, nell’ottica di una maggiore sicurezza, delle piste ciclabili cittadine. E poi ancora, recupero di corso Solaro a strada panoramica con vocazione ciclo-pedonale, riprogettazione di largo Barale, via Carlo Emanuele e via XX Settembre con estensione della pedonalizzazione in continuità con piazza Martiri e costruzione – appunto nella piazza- di un parcheggio sotterraneo di un solo piano, pertinenziale per esercenti e residenti.



Sono queste le richieste che i gruppi consigliari del capoluogo di provincia Cuneo per i Beni Comuni e Cuneo Mia hanno inserito in uno specifico ordine del giorno da discutersi nel primo consiglio comunale dell’anno in corso.

Richieste già avanzate nel 2022

L’oggetto appare quindi il gettare le basi per una nuova mobilità nel quartiere Cuneo centro, valorizzando corso Solaro, piazza Martiri e la rete stradale di pertinenza.



Una richiesta che gli stessi gruppi avevano già avanzato nel marzo 2022, in un ordine del giorno del tutto identico che era stato respinto (a loro dire senza risposte specifiche). A distanza di dieci mesi, quindi, tornano a chiedere conto alle forze di maggioranza.

“Da area Liberty a circuito automobilistico”

La vicenda è stata trattata per la prima volta nell’ultimo mandato dell’amministrazione Borgna quando – nel 2021 – gli allora membri del consiglio comunale hanno esaminato un’interpellanza incentrata proprio sul degrado di corso Solaro e dei controviali del Viale degli Angeli, utilizzati come aree di sosta gratuita senza limiti temporali con conseguente aumento del passaggio di autoveicoli.

“Così sono state trasformate le strade dell’area Liberty della città in un congestionato circuito percorso da mezzi di ogni genere che ogni giorno si muove alla (spesso) vana ricerca di uno stallo” aveva detto la consigliera comunale Luciana Toselli presentando l’interpellanza.



“All'origine di questa situazione ci sono le indicazioni contraddittorie del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che da una parte pongono l'obbiettivo di un maggior uso della bici per gli spostamenti in città e di una riduzione dell'uso dell'auto, ma dall'altra aumenta l'attrazione dei mezzi privati nel centro della città programmando, oltre ai due citati, un ulteriore parcheggio sotto piazza Galimberti (intervento oggi non ritenuto opportuno dalla stessa maggioranza)” aggiungono gli scriventi nel testo dell’ordine del giorno.



“Nello stesso tempo è previsto di mantenere un eccessivo numero di parcheggi gratuiti senza limiti d'orario nel concentrico – si legge ancora - . Queste decisioni disincentiveranno ancor più l'uso del trasporto pubblico locale e dei parcheggi di testata”.



L’interpellanza del 2021 – secondo i due gruppi consigliari - avevano ricevuto una risposta dilatoria da parte della maggioranza: “Serve una risposta concreta, urgente e razionale che non sia la costruzione di due piani di parcheggio sotterraneo sotto piazza Martiri della Libertà a uso libero per gli abitanti – hanno detto - ; una proposta del tutto simile all’ormai abbandonato progetto di piazza Europa e che diventerebbe invece motivo di attrazione del traffico e aumento delle emissioni inquinanti”.