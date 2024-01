In Alta Langa 150 automobilisti senza revisione e 20 senza assicurazione nel 2023

Tempo di bilanci per la polizia locale dell'Alta Langa. "Iniziamo col dire che per fortuna non si sono verificati incidenti mortali o con feriti gravi. La nostra attività si è concentrata soprattutto sul controllo delle strade. In un anno abbiamo riscontrato 150 irregolarità nelle revisioni e ben 20 automobilisti sono stati sorpresi senza assicurazione: un comportamento molto grave e con grandi costi sociali per la comunità", ha spiegato Davide Detoma, comandante della polizia locale dell'Unione Montana Alta Langa che raggruppa 38 comuni. Tra gli altri dati, anche 80 multe per divieto di sosta.

Importanti risultati si sono ottenuti nel settore ambientale grazie alle fototrappole (piccole telecamere nascoste) che hanno filmato targhe e comportamenti incivili di persone che abbandanovanano rifiuti all'area aperta o sulle strade: 200 le persone multate.

Sono stati sanzionati anche 20 motociclisti per aver nascosto la propria targa con diversi oggetti, tra cui lucchetti e sciarpe: 3 persone sono state denunciate per abuso edilizio.

"La polizia locale è stata impegnata anche in attività di controllo e sorveglianza per manifestazioni, eventi, sagre in diversi comuni: Serravalle, Lequio, Feisoglio, Murazzano, Santo Stefano Belbo, Cortemilia, solo per citarne alcuni, oltre alla gestione della viabilità per le prove del rally di Alba e Delle Merende di Santo Stefano Belbo", ha concluso Detoma.