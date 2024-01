Servizio Civile Universale a Cherasco: via al bando per due posti all'ufficio turistico

È stato pubblicato il bando per la selezione dei volontari che vorrebbero svolgere servizio civile nel 2024 - 2025. Anche Cherasco offre la possibilità ai giovani tra i 18 e i 28 anni di partecipare al Servizio Civile Universale: il progetto riguarda l’esperienza presso l’ufficio turistico e si intitola "CULTURA OLTRE I CONFINI" ed è valido per due posti.

Mira all’accessibilità, fruibilità e alla promozione della cultura attraverso diversi canali, con particolare attenzione ai linguaggi giovanili. Ha l’intento di valorizzare la cultura locale, realizzando iniziative ed eventi, viste come opportunità di conoscenza delle tradizioni, anche attraverso un confronto con altri territori, che consentano di ampliare le conoscenze in un’ottica educativa.

"Ancora una volta - commenta l’assessore alle Politiche giovanili Elisa Bottero- la nostra Città aderisce al progetto del servizio civile: strumento importante per offrire ai giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni un'opportunità di crescita e formazione. In tutti questi anni in cui abbiamo avuto la possibilità di avere fra noi giovani che hanno vissuto questa esperienza, abbiamo compreso quanto sia prezioso per il Comune il ruolo di questi ragazzi. Essi apportano energie, nuove idee e intraprendenza: tutti aspetti fondamentali che contribuiscono al buon funzionamento della nostra macchina amministrativa. Proprio per questo noi amministratori e tutti i dipendenti siamo pronti ad accoglierli e ci auguriamo che in molti presentino domanda di partecipazione".

I giovani impegnati nel Servizio Civile ricevono un rimborso di 507,30 euro mensili.

Possono fare domanda cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, non appartenenti a corpi militari o forze dell'ordine, cittadini italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 febbraio 2024: gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

L’accesso alla piattaforma è possibile solo attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale per i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Successivamente all’invio della domanda, il candidato verrà convocato per un colloquio.

Per informazioni contattare l'ufficio turistico al numero 0172 427050.