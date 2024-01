Domani a Pollenzo l'ultimo saluto all'autista Alessandro Pisano, morto sul lavoro

Saranno celebrati domani, giovedì 11 gennaio alle 15 nella chiesa di San Vittore Martire di Pollenzo, i funerali di Alessandro Pisano, autista della Bus Company deceduto nel tragico incidente stradale del 3 gennaio scorso, nell'Astigiano.

Aveva 55 anni ed era residente a Cortemilia da circa tre anni. Originario di Cagliari, aveva vissuto precedentemente a Bra, dove risiede una sorella, ma anche a Santo Stefano Belbo e Canelli. Aveva una famiglia numerosa. Lascia sorelle, fratelli, cognati, nipoti e parenti tutti.

Lo ricorda il collega Antonio Luca Petrosino: “A primo impatto sembrava un po' timido, ma era una persona socievole e scherzosa. Sul lavoro poi era attento e cauto, un autista che sentiva tutta la responsabilità di quello che faceva”.

Un messaggio di cordoglio anche dalle pagine social dell'azienda Bus Company: “Ci stringiamo alla famiglia del nostro collega in questo momento di profondo dolore”.

La sera del 3 gennaio, Alessandro Pisano era partito da Acqui Terme (AL) e diretto a Cortemilia. Intorno alle 19.45, mentre stava guidando l'autobus sul tratto di provinciale 25 che collega Bubbio a Cessole (entrambi comuni astigiani), all’altezza della curva che porta al rettilineo di ingresso del paese è avvenuto lo scontro con un furgone che viaggiava in direzione opposta e che avrebbe avuto la sponda del mezzo aperta. L'autobus è finito fuori strada e l'autista è purtroppo deceduto sul colpo. A bordo c'erano anche due ragazze minorenni, passeggere del bus, che fortunatemente hanno riportato ferite lievi.

Ferite meno rilevanti anche per l’autista del furgone, ricoverato quella sera all’ospedale di Acqui Terme e denunciato per il reato di omicidio stradale. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Canelli e delle stazioni di Bubbio e Nizza Monferrato, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e all'emergenza sanitaria. Coordina la Procura di Alessandria.

Una tratto di strada pericoloso quello tra Bubbio e Cessole, come conferma l'autista Petrosino, che quella sera incrociava il collega sullo stesso percorso ed è stato uno dei primi testimoni del'incidente: “Quella curva è già stata teatro di altri incidenti mortali, ma non è l'unica. È una tratta pericolosa, che sarebbe da migliorare e da allargare”.

Dopo la cerimonia funebre di domani, la salma di Alessandro Pisano proseguirà per il tempio crematorio di Bra e le ceneri riposeranno nel cimitero San Michele di Cagliari.