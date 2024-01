Accoltellato in piazza Boves a Cuneo: grave al Santa Croce

Riserbo massimo da parte degli inquirenti in merito a un accoltellamento che si è verificato fuori da un locale nella zona di piazza Boves a Cuneo nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio.

Aggressore e aggredito sarebbero due connazionali di origine africana. Soccorso dai sanitari del 118, quest’ultimo è stato consegnato alle cure del Dea del Santa Croce e quindi ricoverato in prognosi riservata nello stesso ospedale in ragione della profonda ferita subita tra la schiena e un fianco. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

L'aggressore è stato invece fermato e tratto in arresto dagli uomini della Squadra Mobile della Polizia di Stato e indagato dalla Procura della Repubblica con la pesante accusa di tentato omicidio.