Al Filatoio di Caraglio la bellissima mostra monografica “Inge Morath. L’occhio e l’anima”

"La fotografia è essenzialmente una questione personale, una ricerca della verità interiore.” Al Filatoio Caraglio, ancora fino al 25 febbraio sarà possibile visitare la mostra monografica dedicata a Inge Morath.

Inaugurata lo scorso 19 ottobre, “Inge Morath. L’occhio e l’anima” è anche il primo appuntamento della rubrica AMazzoni del 2024, tutto da scoprire. Ripercorre la storia della prima fotogiornalista donna nella storia dell'Agenzia Magnum, celebre agenzia fotografica fondata da Robert Capa e Henri Cartier-Bresson nel 1947. Un omaggio ad una donna, alla sua tenacia e bravura, ma anche un viaggio nel tempo che aiuta a vivere il presente custodendo del passato traccia ed insegnamento.

“Nata a Graz, in Austria, nel 1923 - raccontano dal Filatoio - Inge Morath si avvicina tardi e in maniera graduale alla fotografia. Inizialmente, infatti, comincia a collaborare con la Magnum come ricercatrice e traduttrice. Fu Robert Capa a intuire fin da subito le potenzialità artistiche di Morath. Dal 1953, Morath compie i primi lavori come fotografa al fianco di Henri Cartier-Bresson, accompagnandolo nelle sue trasferte e occupandosi delle fotografie a colori. Viaggiatrice appassionata e instancabile, nel corso della sua lunga carriera ha realizzato numerosi reportage fotografici in diverse parti del mondo, tra cui Spagna, Medioriente, America, Russia e Cina, con un stile fotografico che affonda le sue radici negli ideali umanistici conseguenti alla Seconda Guerra Mondiale.”

Il profondo e mai convenzionale sguardo sulla realtà di una donna, consacrata fra le più importanti fotografe del XX secolo: sono oltre 200 le opere esposte nelle sale dello storico opificio.

Il progetto espositivo, curato da Brigitte Blüml-Kaindl, Kurt Kaindl e Marco Minuz, mira a far emergere tutte le principali esperienze umane e professionali della grande fotografa austriaca, offrendo così la più vasta monografia italiana a lei dedicata. E, per la prima volta in Italia, al Filatoio di Caraglio è esposta in esclusiva anche una sezione con fotografie a colori.

La mostra personale di Inge Morath è promossa e organizzata da Fondazione Artea e Regione Piemonte in collaborazione con Suazes, Fotohof, Magnum Photos e Comune di Caraglio, e realizzata con il supporto del Forum Austriaco di Cultura Milano, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e con il contributo della Fondazione CRC e Fondazione CRT.

