La grande festa del Carnevale a Dronero: gli oratori di bassa valle si mobilitano

A Dronero, dopo l’annuncio negli scorsi giorni, gli oratori della Fraternità Pastorale della bassa Valle Maira si stanno mettendo all’opera per partecipare al Carnevale. “Finite le vacanze si torna ovviamente a scuola, ma in Parrocchia tra le altre cose ci si prepara per la tradizionale festa ormai alle porte: quest’anno Pasqua “bassa”!”



Tre al momento i gruppi mascherati, con relativi carretti trainati a mano: l’oratorio di Dronero, quello di Roccabruna e quello Pratavecchia-Monastero. Gli altri oratori attivi, di Villar-Morra e Tetti-Cartignano stanno valutando come fare e forse si aggregheranno.



I parroci insieme agli animatori invitano grandi e piccini ad unirsi per la tradizionale sfilata dronerese, che si terrà domenica 28 gennaio. Non solo: l’intento è quello di partecipare anche alla sfilata a Saluzzo nell’ambito della Diocesi, prevista domenica 11 febbraio.



Un’esplosione di bianco ed azzurro: il tema scelto quest’anno dall’oratorio di Dronero per la grande festa vede protagonisti I Puffi. Roccabruna invece va “all’assalto del Carnevale” con La Carica dei 101, mentre i Lego è il tema rappresentativo scelto dall’oratorio delle frazioni di Pratavecchia-Monastero che, con bellissimi mattoncini giocattolo, simboleggerà la Pace.



Ripartendo nel 2015 dal Carnevale degli oratori di Cuneo, da otto anni e con l’inevitabile pausa covid, gli oratori della bassa Valle Maira partecipano uniti a vari carnevali:



“Il nostro desiderio è quello di partecipare sia alla sfilata di Dronero sia a quella di Saluzzo - dicono i parroci - . I tempi sono ristretti, abbiamo anche in concomitanza la tradizionale Festa della Pace organizzata dall’Acr a Verzuolo il 20 gennaio, ma in questi anni abbiamo partecipato ad entrambe le iniziative e ci riproviamo. La spinta quest’anno è arrivata dai genitori di Pratavecchia e Monastero, particolarmente attivi, e quindi per una sorta di sana competizione gli altri si stanno attrezzando. In scia gli animatori, che sono già sempre impegnati nelle attività ordinarie di oratorio, stanno coordinando il tutto. Il caldo invito è rivolto agli altri genitori, ragazzi e bimbi perché sia una gran bella festa per tutti!”



Per maggiori informazioni e per partecipare è possibile rivolgersi ai sacerdoti o agli animatori dei vari oratori.