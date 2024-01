Da Alba a Cissone: nel 2024 chiamati al voto oltre 40 Comuni della Langa

Sottovoce, in sordina, ma la macchina elettorale si è già messo in moto in provincia di Cuneo: saranno 172 i comuni che andranno al voto nella Granda, più di 40 solo nelle Langhe. "La capitale", Alba, è in prima fila e non è la sola. Tra le altre cittadine spiccano Cherasco, Dogliani, ma l'elenco – guardando sempre alla destra Tanaro – comprende anche Neive, Monforte, Barolo, La Morra, Verduno, Novello, Serralunga, Sinio, Castiglione Falletto, Rodello, Roddino, Montelupo.

La maggior parte dei Comuni ha meno di mille abitanti: un insieme di piccole realtà dove si stanno sondando le disponibilità e si stanno piano piano accendendo i riflettori: Castino, Castelletto Uzzone, Clavesana, Cissone, Cerretto Langhe, Mombarcaro, ma anche Bossolasco, Saliceto, Monchiero, Borgomale.

Nell'elenco di Comuni chiamati a scegliere il primo cittadino figurano anche Neviglie, Niella Belbo, Belvedere Langhe, Somano, Trezzo Tinella, Feisoglio, Serravalle Langhe, Perletto, Gorzegno, Montezemolo.

Andrà al voto anche il Comune di Lequio Berria, commissariato in seguito alle dimissioni di quattro consiglieri. Il 2024 sarà anno di cambiamento anche per Albaretto Torre, Levice, Paroldo, Arguello, Bosia, San Benedetto Belbo, Rocchetta Belbo e Bonvicino.