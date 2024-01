L'autenticità di Beppa Giraudo, donna transgender, protagonista a Quarta Parete

Ieri sera a Quarta Parete, il talk-show di Targatocn e LavocediAlba dedicato all'attualità della provincia Granda, è stata ospite Beppa Giraudo, donna transgender.



Nella trasmissione condotta da Barbara Simonelli, Beppa, che ha quasi 70 anni, ha raccontato il suo percorso per diventare donna. Ingegnere e professore, è stata sposata tre volte e ha due figli.

Per tutta la vita ha sentito che non viveva in modo autentico, fino alla comprensione e consapevolezza di se stessa e alla decisione di affrontare questo percorso di transizione per essere ciò che è realmente: una donna.

