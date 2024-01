Calcio: gol e spettacolo alle finali del 23° Torneo ACSI Città di Cuneo (FOTO)

Con le finali del 6 gennaio è calato il sipario sul 23° Torneo ACSI Città di Cuneo – Memorial Antonio Ortu, organizzato dal Comitato Lega Calcio ACSI di Cuneo.

Nelle finali disputate al mattino per definire le terze e le quarte classificate i primi a scendere sul parquet del Palazzetto dello Sportarea sono state per la categoria Esordienti 2012 le squadre del San Benigno (squadra gialla) e il Tarantasca 2018 del bomber Bernardi Thomas (premiato come capocannoniere con 15 reti all’attivo), ad avere la meglio sono stati i ragazzi del San Benigno per 4-2.

Nei Pulcini 2013 il Pedona (squadra blu) ha superato il Vallemaira per 2-1, che aveva tra le proprie fila il giocatore Cochior Michele, premiato come miglior giocatore della categoria. Entusiasmante la partita tra il Cuneo Olmo (squadra rossa) e l’M.D.G. del miglior giocatore 2015 Antonucci Gabril, decisa a favore di quest’ultimi dopo i calci di rigore per 1-3.

Per la categoria dei più piccoli calciatori, Piccoli Amici 2017, è stato il San Benigno a piazzarsi al 3° posto superando il Valvaraita per 3-0, grazie anche alle prestazioni del piccolo Rivoira Tommaso, premiato come miglior portiere. E’ stato il Busca di Pomir Francesco (miglior giocatore) ad aggiudicarsi il terzo posto del podio nella categoria Piccoli Amici 2016, superando per 4-2 i pari età dell’M.D.G. A chiudere la mattinata per la terza e quarta posizione della classifica è stata la categoria Esordienti 2011 con le squadre del Tarantasca e dell’Azzurra vinta dai morozzesi per 2-1, ma il Tarantasca si consola per aver in squadra Rinaudo Thomas, risultato miglior giocatore di categoria.

Nel pomeriggio grande spettacolo con spalti gremiti ad incitare i piccoli giovani calciatori.

Il Cuneo Olmo, grazie anche alla vittoria della finale del giorno prima nella categoria Pulcini 2014 sul Pedona per 2-0, si porta a casa ben quattro primi posti. Molta soddisfazione anche per il Valvaraita che porta a casa due prime posizioni. Prima finale dei Primi Calci 2015 tra Cuneo Olmo (bianco) e Pedona vinta dai biancorossi di Cuneo per 3- 0, con le due squadre che si aggiudicano il titolo pari merito del capocannoniere grazie a a Barettino Francesco (Cuneo Olmo) e Di Giorgio Tony (Pedona), miglior portiere è andato a Boscaro Samuel del Pedona. Nella seconda finalissima, per la categoria Primi Calci 2016, il Cuneo Olmo ha avuto la meglio sul Bisalta del capocannoniere Veglia Thomas per 3-0, che nulla ha potuto contro il portiere più bravo del torneo Pellegrino Lorenzo.

Terza finale e identico risultato 3-0 del Cuneo Olmo ancora sul Bisalta per i Piccoli Amici 2017. Capocannoniere è risultato Tallone Lorenzo (Cuneo Olmo), miglior giocatore Mammassi Yassir (Bisalta).

Gran bella partita per la categoria Pulcini 2013 tra il Pedona (squadra bianca) e l’Azzurra, vinta dai morozzesi per 2-0, che oltre al titolo vantano anche il miglior portiere Aimo Gabriele. Il titolo di capocannoniere se lo aggiudica Fuschi Tommaso del Pedona. 2 La prima finale degli Esordienti (anno 2012) ha visto di fronte le squadre del Valvaraita e del Centallo, vinta dai valligiani per 3-1 che vantava in formazione Roggero Filippo, risultato il miglior giocatore della manifestazione nella categoria. Miglior portiere al centallese Regis Michele.

Ultima gara a chiudere questa edizione sono state le squadre degli Esordienti 2011 del Valvaraita e del sorprendente Murazzo. Vittoria e titolo per il Valvaraita che vantava in squadra ben due giocatori risultati a pari merito capocannonieri, Gaspri Amarildo e Ghione Thomas. Miglior portiere è risultato Sanua Nicola del Murazzo.

Soddisfatti gli organizzatori del Comitato Lega Calcio ACSI Cuneo per un Torneo portato a termine con grande entusiasmo e con numeri che confermano di anno in anno l’importanza di questa manifestazione nel panorama giovanile del calcio cuneese.

Le reti segnate sono state nel totale 770, le squadre iscritte 60, gli arbitri impiegati 11 per dirigere le 141 partite disputate. Gli atleti impiegati dalle squadre partecipanti sono stati 624.

Tutti i risultati sono pubblicati giornalmente sul sito acsicuneo.com

Le foto del torneo sono pubblicate sul profilo Facebook Acsicuneo