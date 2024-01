Pallacanestro Farigliano: gli Aquilotti al “Torneo Oliva”

Gli Aquilotti della Pallacanestro Farigliano hanno partecipato, sabato scorso, al Torneo Oliva, organizzato per il terzo anno consecutivo dall’Olimpia Arma di Taggia.

Per la categoria Small, nei palazzetti di Valle Armea a Sanremo e Ruffini a Taggia si sono affrontate otto società provenienti da Piemonte e Liguria.

Nonostante l'ottava posizione finale, i piccoli fariglianesi, con una squadra composta per dodici quindicesimi da atleti sotto leva del 2015, hanno affrontato tutte le sfide con impegno e grande entusiasmo, mettendo in luce i miglioramenti ottenuti in allenamento.

Un grande ringraziamento va agli organizzatori e alle famiglie per l'ottima riuscita dell’evento. Con i “Big”, la PF ottiene un bel quinto posto in classifica tra le sette società presenti.

PF SMALL. Linda Cappellino, Martino Musso, Matteo Lubatti, Alessandro Chionetti, Samuele Roà, Federico Novarese, Matteo Bertone, Lorenzo Pittavino, Pietro Onorato, Alessio Caliman, Kevin Hincu, Riccardo Cerchione, Andrea Vazio, Alessandro Usai, Filippo Fia. All. Tommaso Bolgioni, Giacomo Schellino.

PF BIG. Riccardo Adriano, Gabriele Barbiero, Greta Bongioanni, Filippo Bruno, Giacomo Bruno, Matteo Cappellino, Mattia Devalle, Nikolo Giekaj, Simone Griseri, Martino Musso, Pietro Onorato, Gabriele Paccani, All. Tommaso Bolgioni.