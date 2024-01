Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì attende al Palaitis il Racconigi

Terminate le consuete festività natalizie e di fine anno riprende in questo fine settimana il Campionato di serie C maschile con la disputa dell’ ottava giornata del girone d’ andata, in cui è impegnato il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio.

Al momento il bilancio dei monregalesi è senza dubbio molto positivo: infatti in questa prima parte di stagione il VBC ha vinto sei delle sette gare disputate e nell’ unica persa ha comunque conquistato 1 punto, cedendo ai vantaggi 16-14 il quinto parziale, in cui almeno tre decisioni arbitrali sono state molto dubbie e tutte non favorevoli ai biancoazzurri.

In classifica generale, dopo sette turni, i monregalesi sono in testa con 19 punti (6 vittorie e 1 sconfitta, 20 set vinti e 5 persi), al secondo posto c’ è il Linguì Torino con 18 punti (6 vittorie e 1 sconfitta, 18 set vinti e 3 persi), al terzo posto si trova il Chieri con 15 punti (5 vittorie e 21 sconfitte, 16 set vinti e 9 persi), al quarto posto il Santhià con 14 punti (5 vittorie e 2 sconfitte, 16 set vinti e 11 persi), al quinto posto il Lasalliano Torino con 13 punti (4 vittorie e 3 sconfitte, 14 set vinti e 10 persi), al sesto posto l’ Ovada con 9 punti (3 vittorie e 4 sconfitte, 11 set vinti e 13 persi), al settimo l’ ArtiVolley Collegno con 7 punti (3 vittorie e 4 sconfitte, 12 set vinti e 16 persi), all’ ottavo il Valsusa con 5 punti (2 vittorie e 5 sconfitte, 7 set vinti e 18 set persi), al nono il Racconigi con 4 punti (1 vittoria e 6 sconfitte, 5 set vinti e 18 persi) ed al decimo il Pavic Arona con 1 punto (0 vittorie e 7 sconfitte, 5 set vinti e 21 persi).

Al termine della Regular Season le prime 4 squadre classificate di ciascuno dei due gironi accedono ai play-off promozione (viene promossa in serie B soltanto la vincente dei play-off), la quinta, la sesta, la settima e l’ ottava accedono ai play-out salvezza (il numero delle formazioni che nella coda dei play-out si salvano dipende dal numero delle squadre piemontesi che retrocedono dalla serie B nazionale), mentre retrocedono direttamente in serie D le ultime due di ciascuno dei due gironi.

Sabato 13 gennaio i monregalesi ospiteranno al PalaItis alle ore 21 il Racconigi attualmente nono in classifica: l’ obbiettivo del VBC Mondovì è quello di conquistare il settimo successo stagionale e mantenere la testa solitaria della classifica.

“Ripartire dopo una pausa non è mai facile – commenta coach Massimo Bovolo – perché si perde un po’ il ritmo partita, ma in queste tre settimane abbiamo lavorato con buona intensità per farci trovare pronti per la ripresa del campionato. In questa prima parte di stagione il Racconigi sta un po’ faticando, ma dobbiamo fare molta attenzione alla loro voglia di fare punti per cercare uscire il prima possibile dalle zone più calde della classifica. Se vogliamo conquistare i 3 punti in palio dovremo giocare su buoni livelli ed affrontare il match con grande attenzione e molta determinazione: in caso contrario rischiamo di incontrare difficoltà e sorprese decisamente poco graditi.”