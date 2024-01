Partiti i corsi di snowboard e sci organizzati dallo Sci Club Garesio Sport

In concomitanza con la settimana del rientro a scuola partono i corsi di snowboard e sci organizzati dallo Sci Club Garesio Sport. Indirizzati ad ogni fascia di età (baby, ragazzi, adulti) e di abilità (principianti assoluti, sciatori e snowboarder, avviamento all’agonismo) si svolgono il sabato pomeriggio dalle 14 alle 16 a Prato Nevoso oppure la domenica dalle 13 alle 15 a Limone Piemonte per quattro weekend consecutivi e a prezzi decisamente popolari. L'attività è caratterizzata da 8 ore di lezione più una di avvio attività per suddivisione gruppi e formazione e un'ora finale per gara e festa di fine corso.

Insieme ai corsi continua a gonfie vele la stagione delle gite con un calendario fittissimo che avrà giusto un paio di weekend di pausa prima di maggio. Dopo il “bagno di folla” delle uscite prenatalizie a Val Thorens e Mongivero, a Gennaio si tornerà a Monginevro (14 gennaio) e la settimana successiva sarà la volta della gettonatissima Serre Chevalier mentre a febbraio si partirà alla volta di La Thuile e la Rosière, di Val Cenis e di Sestriere facendo solo una pausa per Carnevale. Come sempre prezzi decisamente popolari e grande festa a fine giornata con la consueta merenda sinoira dello sci club.

Per informazioni e iscrizioni è necessario far riferimento alle sedi di Roreto di Cherasco, in via Savigliano 38 (0172499250) e di Alba, in corso Canale 14 (0173440310) o al sito internet www.gsgaresiosport.it.