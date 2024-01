Calderoni sulle prossime elezioni: "Nulla di fatto e nessuna posizione chiara sul terzo mandato dei sindaci"

La promessa semplificazione e le annunciate novità istituzionali per gli Enti Locali si scontrano ogni giorno con l’effettiva realtà messa in campo dal Governo.



Infatti, dopo mesi di discussione sul terzo mandato per i sindaci in tutti i Comuni, nulla di fatto a quattro mesi dal voto e neppure una posizione politica chiara. Solo la riforma dell’abuso d’ufficio, assolutamente utile e anzi richiesta dai sindaci, sembra forse trovare un approdo, anche se non sappiamo ancora quanto adeguato.



Nel contempo, alla faccia della digitalizzazione, nuovo intoppo burocratico e così tutte le Pubbliche amministrazioni sono bloccate negli acquisti e negli appalti, a seguito del cambio delle modalità telematiche di acquisizione dei codici identificativi di gara: se prima ciò avveniva in modo istantaneo, ora possono occorrere fino a cinque giorni, con quello che ne consegue quando si tratta di forniture o servizi urgenti.



"Pare quasi un accanimento nei confronti degli Enti Locali – dice il sindaco di Saluzzo e Segretario provinciale del PD cuneese Mauro Calderoni - che, già provati in questi anni dalla riduzione massiccia del personale e dai continui tagli di risorse finanziarie, devono ora dedicare il proprio tempo a pastoie burocratiche anziché all’erogazione di servizi ai cittadini.



Senza contare la perdita di appeal dell’impiego pubblico, ben diverso da come prospettato negli slogan, con stipendi tra i più bassi e, almeno per gli enti locali, con contratti rinnovati dopo anni a condizioni economiche irrisorie. Di questo passo il collasso dei servizi pubblici territoriali appare sempre più imminente".