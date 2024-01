Ex ILVA, Bergesio (Lega): “Attenzione a tutte le realtà territoriali coinvolte”

È l’appello lanciato stamani al Ministro delle Imprese Adolfo Urso dal Senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, nel corso del suo intervento nell’aula di Palazzo Madama.



“La vicenda ILVA è questione nazionale e va quindi seguita in tutte le sue articolazioni territoriali. Da sempre ILVA, e ora Acciaierie d’Italia, rappresenta una rete di presenza industriale sull’intero territorio nazionale – ha affermato Bergesio - . Per rimanere al Nord, pensiamo a Racconigi, Genova, a Novi Ligure, stabilimenti che complessivamente danno lavoro a circa 2000 persone (Racconigi 115, Legnaro 25, Novi ligure 650, Marghera 50, Genova 950, Milano 220). Allargando la visione, non possiamo dimenticare gli stabilimenti della già controllata SANAC Spa a Massa, Gattinara, Vado Ligure e Grogastu in Sardegna, che oggi occupano ancora oltre 260 lavoratori. Realtà territoriali che danno indirettamente lavoro a centinaia di imprese, creando ulteriore occupazione, economia, ricchezza e che vanno anch’esse seguite con la dovuta attenzione”.



Il parlamentare, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato, ha proseguito: “La vicenda ILVA e controllate nel nostro Paese resta una delle più grandi vicende di insolvenza e procedura concorsuale aperta: solo per ILVA parliamo di uno stato passivo accertato, ossia di debiti verso terzi, di oltre 6 miliardi di euro, di cui almeno 2 miliardi e mezzo sono crediti verso fornitori e lavoratori che chissà se vedranno mai soddisfazione: oltre 17.000 posizioni creditizie, di cui 14.000 dipendenti e oltre 2.500 fornitori, imprese, artigiani e professionisti, l’Italia che lavora e che ha fatto grande l’ILVA, pagando lo scotto di responsabilità altrui”.



“Si tratta di una vera e propria tragedia sociale che coinvolge tutto il Paese. Per questo invito il Governo a vigilare e a fare il possibile affinchè anche in questa nuova fase vengano tenuti nella dovuta attenzione tutti i territori ove è presente la filiera dell’ex Gruppo ILVA perché nessuno sia lasciato indietro e tutti coloro che hanno perso ingenti risorse possano avere attenzione e soddisfazione, seppur parziale”, ha detto il Senatore Bergesio, che ha concluso ricordando: “Fondamentale agire con determinazione per restituire al Paese una visione futura che veda in questo asset il fiore all’occhiello del sistema industriale italiano e non il lento declino a cui abbiamo assistito in questi ultimi 10 anni”.