Farina d'insetti, le etichette saranno chiare. Ciaburro (FdI): "Nessun rischio di mangiare questi prodotti senza saperlo"

"Nella seduta del question time di oggi il Ministro Lollobrigida ha chiarito finalmente i dubbi circolanti in merito alla legalizzazione del commercio di prodotti a base di farine di insetti in tutta l'Unione europea".



A sottolinearlo è l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, membro della Commissione Agricoltura, che prosegue: "Come infatti evidenziato in modo anche fuorviante a più riprese, è stata l'Unione europea e non il Governo italiano a legalizzare la commercializzazione di prodotti a base di farine di insetti. Anzi, senza l'intervento del Governo, del Ministro Lollobrigida, i cittadini avrebbero rischiato di consumare a loro insaputa prodotti a base di insetti, affermando sempre di più un modello sociale dove i cittadini sono schiavi di scelte influenzate da altri".



"Questo non è e non sarà - conclude Ciaburro - il futuro dell'Italia, e per questo ringrazio il Ministro Lollobrigida, i Ministri Schillaci e Urso per aver, ancora una volta, dimostrato come il Governo Meloni, giocando di squadra, metta l'interesse dei cittadini italiani prima di qualsiasi cosa".