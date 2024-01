Commosso addio all'avvocato Giuseppe Bonatesta, decano del Foro di Saluzzo

Cordoglio a Saluzzo per la scomparsa di Giuseppe Bonatesta, l’indiscusso decano dell’Ordine degli avvocati saluzzesi, l’unico caso di quest’Albo forense ad aver festeggiato i 60 anni di toga (nel 2012) sempre vissuti con grande energia e passione, dal giorno della sua abilitazione professionale (nel 1952) dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Bologna.

E’ stato un avvocato molto conosciuto e apprezzato per il lavoro e per l’impegno nella comunità, dove ha ricoperto numerosi incarichi.

Classe 1924, aveva 99 anni ed era nativo di Traviano in provincia di Lecce. Una vita personale e professionale ricca di avvenimenti, toccata anche dalla Seconda Guerra Mondiale-ricorda il figlio Maurizio Bonatesta già presidente dell’Ordine degli avvocati di Saluzzo.

Conseguì la maturità classica a Lecce nel 1943. In quell'estate, che segnò la sua vita, trovandosi casualmente in Piemonte per ragioni di famiglia, fu sorpreso dagli eventi dell'8 settembre del 43, che lo costrinsero a fissare a Saluzzo la sua residenza, svolgendo anche lavori di manovalanza per sbarcare il lunario sotto le forze di occupazione tedesche presso ditte locali, da esse controllate. Si iscrisse comunque alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino che potè frequentare solo fino all'agosto del '44.

Venne allora catturato dall'esercito tedesco e deportato in un campo di lavoro forzato di Kirkmoser, nei pressi di Brandeburgo. La sua prigionia durò sino al 1945, quando riuscì a fuggire in modo rocambolesco dal lager ove era rinchiuso.

Rimpatriato, riprese faticosamente gli studi e nel 1946 ricoprì la carica di Presidente dell'Associazione Ex Internati, l’Anei.

Per questa dolorosa esperienza nel campo di concentramento, nel 2009, nel giorno della "Memoria” è stato insignito dal prefetto di Cuneo, per iniziativa del Presidente della Repubblica della Medaglia d’onore per gli internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per le economie di guerra.

Fu Segretario dell'Associazione Artigiani di Saluzzo, fece parte del Cda dell'Orfanotrofio Femminile e dal 1954 al 1956 fu presidente del Pio Istituto San Francesco.

Dal 1952 al 1957 su designazione del Prefetto di Cuneo, è stato membro e poi Vicepresidente della Commissione comunale per l'esame dei ricorsi in materia Tributaria.

Nel 1953, fu socio fondatore del Lions Club Saluzzo-Savigliano, dal 1962 socio della Cassa di Risparmio di Saluzzo di cui è stato Consigliere di amministrazione e poi membro del Comitato di Gestione.

La sua preparazione professionale, lo ha reso un riferimento nel ramo del diritto civile ed in particolare nel diritto di famiglia, delle successioni, delle locazioni e dei diritti reali.Era ospite della casa di riposo di a Cavour.

Lascia i figli Carmela, Maurizio e Maria Elena. Il rosario sarà recitato domani sera (venerdì 12 gennaio) alle 18 in cattedrale a Saluzzo.

I funerali si svolgeranno sabato 13 gennaio alle 15, nella chiesa di San Bernardino.