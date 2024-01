Abiti da cerimonia: qualche modello passe-partout che sta bene a tutte

Party, feste, cerimonie sono occasioni perfette per sfoggiare i capi e gli accessori più belli che si hanno in armadio. Prima ancora dovrebbero essere, però, occasioni perfette per riscoprire il piacere di vestirsi e di scegliere outfit capaci di valorizzare il proprio corpo e tirare fuori la propria personalità. Nei negozi specializzati in moda cerimonia, come lo store Marina Rinaldi di Torino, le proposte di abiti da cerimonia abbondano: ecco qualche modello passe-partout che sta bene a tutte.

Dall’abito morbido alla caviglia al cape dress: tre modelli di vestiti da cerimonia adatti a tutte

L’abito morbido alla caviglia è un grande classico della moda cerimonia. Che sia in taffetà, in crêpe o in georgette di seta non fascia il corpo ed è l’ideale per chi non voglia rinunciare a un po’ di comodità neanche nelle occasioni più importanti e per gli outfit più formali. A seconda del tipo di cerimonia e di quanto si vuole apparire sensuali lo si può scegliere più o meno scollato e tra le proposte dei brand di abiti da cerimonia non mancano proposte che tengono conto delle tendenze del momento. Un abito morbido alla caviglia di tulle nero ricamato con dettagli scintillanti è perfetto, per esempio, per le cerimonie invernali e i party di Natale più esclusivi.

Altri due modelli di vestiti da cerimonia che si adattano bene a tutte le body shape sono l’abito a cappa e l’abito in stile caftano.

Il primo ha una certa ispirazione mitologica e ricorda, cioè, gli abiti di dee e ninfe dell’Olimpo: non a caso hanno scelto di indossarlo di recente icone di stile indiscusse come Kate Middleton e Natalie Portman. Perfetto per la sera e per le occasioni molto formali, l’abito a cappa (o cape dress) richiede tessuti importanti e strutturati come il tessuto jacquard o lo shantung. Se si teme che l’effetto finale sia un po’ troppo eccessivo, lo si può sostituire con un soprabito o uno spolverino a cappa da indossare solo per una parte della cerimonia.

L’immaginario a cui richiama l’abito caftano è, invece, decisamente più onirico. Leggero e svolazzante, si rivela un outfit perfetto per le cerimonie di giorno o per quelle che vengono celebrate all’aperto, in spiaggia o in wine resort, quando è essenziale essere abbastanza comode per muoversi liberamente se lo si desidera. Versatile e facile da abbinare tanto con un sandalo gioiello quanto con una collana choker di design, l’abito in stile caftano è l’abito da cerimonia ideale per chi tiene a dare di sé un’immagine che sia soprattutto tenera e romantica.

Dalla gonna ampia a pieghe al tailleur giacca pantaloni e passando per i tubini, molti altri modelli di abiti da cerimonia meriterebbero di essere inseriti nel conto di quelli che si adattano bene e sono in grado di valorizzare tutte le diverse forme del corpo. Il segreto sta nel prendersi il tempo necessario per provarli, prima dell’acquisto, insieme a scarpe, borse, gioielli e altri accessori che si intendono indossare durante la cerimonia o il party e assicurarsi che l’effetto finale sia quello desiderato e che più rende giustizia alle proprie curve.