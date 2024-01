Il prezzo di Ethereum sale, così come vola la prevendita di Bitcoin Minetrix

Nel panorama delle criptovalute, le ultime notizie hanno scosso il mercato, con Ethereum e Bitcoin Minetrix che emergono come protagonisti di una settimana particolarmente dinamica.

L'approvazione delle richieste di Exchange-Traded Funds (ETF) su Bitcoin da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha innescato una serie di eventi che hanno portato sia al rialzo del prezzo di Ethereum che a un incremento significativo nella prevendita di Bitcoin Minetrix.

Ethereum punta al breakout con un aumento del volume degli scambi

Nel contesto di un mercato comunque altamente volatile, Ethereum (ETH) ha mostrato una notevole resilienza, sfiorando il livello di 2.640 dollari al momento della stesura. Questa recente performance positiva da parte di ETH si è manifestata attraverso due chiusure giornaliere rialziste consecutive, suggerendo la possibilità di una terza se il momentum attuale può essere mantenuto, e noi crediamo proprio di sì.

Da un punto di vista tecnico, il prezzo di Ethereum è ancora confinato in un intervallo tra 2.250 e 2.750, ma il rimbalzo recente dalla media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) sul frame temporale giornaliero suggerisce la potenziale rottura al rialzo di questa fascia.

Il volume di scambio spot per Ethereum è aumentato del 35% nelle ultime 24 ore, con gli investitori che cercano di partecipare prima di un possibile breakout. Questo aumento del volume coincide con l'indice Crypto Fear & Greed che raggiunge il territorio di "Estrema Avidità", indicando un clima di crescente ottimismo.

Grazie a tutti i fattori in gioco, Ethereum potrebbe essere ben posizionato per ritornare ai massimi annui di dicembre nei prossimi giorni. La notizia dell'approvazione degli ETF su Bitcoin ha contribuito ad alimentare l'entusiasmo degli investitori istituzionali, aprendo la strada a nuove opportunità nel settore delle criptovalute.

Bitcoin Minetrix continua a registrare guadagni in fase di prevendita

In parallelo al successo di Ethereum, un'altra protagonista è Bitcoin Minetrix (BTCMTX), che continua a registrare guadagni significativi nella sua fase di prevendita. Non ancora quotata sul mercato aperto, Bitcoin Minetrix ha recentemente superato il traguardo di 8 milioni di dollari. Gli investitori sono affluiti nella prevendita nelle ultime settimane, attratti dal prezzo scontato dei token BTCMTX, attualmente fissato a 0,0128 dollari.

La presa di posizione di Bitcoin Minetrix è alimentata dalla sua innovativa funzionalità Stake-to-Mine. Questa caratteristica consente agli utenti di mettere in stake i token BTCMTX e guadagnare "crediti di mining cloud" come ricompensa. Questi crediti di mining cloud semplificano notevolmente il processo di mining di Bitcoin, offrendo l'opportunità di partecipare a un mercato del mining che si prevede possa superare i 4,7 miliardi di dollari entro il 2028.

Con oltre 16.500 follower su Twitter, Bitcoin Minetrix sta chiaramente catturando l'interesse degli investitori, dimostrando che la sua proposta innovativa sta guadagnando terreno. Con piani ambiziosi, tra cui lo sviluppo di un'applicazione mobile dedicata e partnership nel settore del cloud mining, Bitcoin Minetrix potrebbe benissimo essere un'altcoin con un futuro promettente.

La SEC approva le richieste di ETF, è boom dei mercati

La decisione della SEC di approvare le modifiche normative per consentire la creazione di ETF su Bitcoin negli Stati Uniti rappresenta un evento di rilievo per il settore delle criptovalute. Questa notizia tanto attesa permette agli investitori comuni di avere accesso a una forma regolamentata di investimento in Bitcoin attraverso gli ETF.

Con questa approvazione, si prevede che il Grayscale Bitcoin Trust, attualmente con circa 29 miliardi di dollari di criptovaluta, possa essere convertito in un ETF. Allo stesso tempo, importanti emittenti come BlackRock’s iShares e Fidelity sono pronte a lanciare i propri fondi ETF, con le prime negoziazioni programmate per la giornata di giovedì.

L'approvazione degli ETF su Bitcoin è considerata un evento di svolta nell'adozione delle criptovalute da parte delle finanze tradizionali. La struttura degli ETF offre alle istituzioni e agli advisor finanziari un modo familiare e regolamentato per ottenere esposizione a Bitcoin. Cathie Wood, CEO di Ark Invest, ha commentato che questa approvazione rappresenta un "semaforo verde" per le istituzioni, rendendo Bitcoin un'opzione più attraente per un pubblico più ampio.

Conclusione

In conclusione, l'approvazione degli ETF su Bitcoin da parte della SEC ha catalizzato una serie di sviluppi positivi nel mondo delle criptovalute. Mentre Ethereum mira al breakout con un aumento del volume degli scambi, Bitcoin Minetrix continua a registrare guadagni significativi nella sua fase di prevendita.

Questi avvenimenti indicano una crescente accettazione e interesse nei confronti delle criptovalute da parte degli investitori tradizionali, aprendo la strada a un futuro potenzialmente entusiasmante per questo settore in continua evoluzione.