Al Teatro Politeama di Bra “La signora omicidi”, humour nero e intrighi nella Londra anni ‘50

Sabato 20 gennaio 2024 alle 21 e domenica 21 alle 17, il Teatro Politeama di Bra porta in scena “La signora omicidi”, una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientato in una Londra anni ‘50, che fa da sfondo all’improbabile incontro tra Louise Wilberforce, interpretata da Paola Quattrini, arzilla e svampita affittacamere, il misterioso Professor Marcus (Giuseppe Pambieri), presunto musicista, in realtà capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi che Louise finirà per smascherare. In scena anche Mario Scaletta, che ha realizzato l’adattamento teatrale del testo, e Rosario Coppolino. Regia di Guglielmo Ferro.



“La signora omicidi” è l’adattamento teatrale del celebre racconto di William Rose ed ispirato all’omonimo film di Alexander Mackendrick con Alec Guinness e Cecil Parker, di cui nel 2004 i fratelli Coen realizzarono il remake “Ladykillers”, con protagonista Tom Hanks.



Mentre la prima data ha già registrato il tutto esaurito, sono ancora disponibili dei biglietti per la replica pomeridiana di domenica 21. I biglietti per la stagione 2023/24 sono in vendita al costo di 23 Euro; ridotto 20 Euro per gli over 65 e gli under 26. È possibile acquistarli di persona tutti i lunedì dalle 16 alle 19 presso il botteghino del Teatro Politeama in piazza Carlo Alberto (si ricorda che non sono consentiti pagamenti in contanti) e online sul sito www.ticket.it.

Il prossimo appuntamento, martedì 6 febbraio alle 21, è con “La Maria Brasca”, una storia disegnata negli anni ‘60 con efficace realismo sociale dal grande drammaturgo Giovanni Testori. Un ritratto indelebile e senza tempo di una donna capace di lottare e di non cedere mai davanti a “sta bestiata che è il mondo”. Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.