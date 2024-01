I Pazzi di Cuore sul palco del Toselli di Cuneo per aiutare Croce Rossa e asilo di Cervasca

"Una suora in tacchi a spillo" è il titolo della commedia che la compagnia teatrale i Pazzi di Cuore, diretta da Nina Monaco, si appresta a portare sul palco del Teatro Toselli di Cuneo in uno spettacolo ispirato al celebre film "Sister Act" e che andrà in scena venerdì 19 gennaio con inizio alle ore 21.

Il ricavato della serata verrà destinato all’Asilo Sorelle Parola di Cervasca, per l’acquisto di nuove attrezzature, e al comitato cuneese della Croce Rossa Italiana, andando in questo caso a contribuire alla raccolta dei fondi in corso per l’acquisto di un nuovo mezzo.

Prima dello spettacolo è prevista una breve presentazione dell’associazione Rete Dafne di Cuneo, impegnata nel dare gratuitamente informazione, assistenza e protezione alle vittime di reato.

Informazioni e prenotazione obbligatoria 7 giorni su 7 al numero telefonico 340/98.34.368.