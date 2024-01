Le Parrocchie e le Cappelle di Boves organizzano “Incanto su tre laghi a Primavera"

Nel pomeriggio si ritorna sul lungolago, passeggiata fino alla stazione Geno e salita sulla funicolare Como – Brunate. Il tragitto è lungo un chilometro, richiede 7 minuti e ci permette di godere di un magnifico panorama sulla città e sul lago. Rientro in città e proseguimento in pullman per il Museo della Seta, Partenza per i dintorni di Varese, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Partenza dai luoghi convenuti e, via autostrada, si raggiunge la Lombardia con sosta lungo il percorso per la colazione libera. Arrivo a Como, tour guidato alla scoperta del centro storico. Pranzo facoltativo in ristorante (Il costo a persona per il pranzo a tre portate acqua – vino e caffè compresi è di euro 28,00 da confermare e saldare al momento dell’iscrizione).

metri di altitudine). Al termine dei 2 Km di percorso in salita, con fondo acciottolato, si entra nel piccolo borgo di Santa Maria del Monte che si raccoglie compatto intorno al Santuario, che visiteremo. In caso di problemi di deambulazione possibilità di salita facoltativa al Borgo di Santa Maria in funicolare (alla data della preparazione del programma ancora non sono stati pubblicati, relativamente all’anno 2024, gli orari ne il periodo di chiusura della funicolare per manutenzione) oppure in pullman. Pranzo in ristorante selezionato.

Nel pomeriggio, con guida, tour orientativo a piedi del centro storico di Varese. Si prosegue per Induno Olona dove ci attende la visita guidata alla scoperta della storia del Birrificio Poretti fondato da Angelo Poretti. Durante la visita avremo l’occasione di degustare le birre prodotte in loco (la degustazione si compone di tre assaggi) con possibilità di acquisto (in caso di eventi organizzati in esclusiva da Carlsberg Italia, proprietaria del marchio Birrificio Poretti, questa visita verrà sostituita con altra proposta). Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Domenica 7 Aprile 2024

Prima colazione e partenza in direzione del Lago Maggiore, incorniciato dalla maestosa sagoma delle Alpi. Arrivo nel borgo di Angera, centro antico con paesaggi da cartolina. Imbarco su Taxi Boat ad uso esclusivo, con spiegazione tramite nastro registrato durante la navigazione, che ci condurrà alla prossima meta: l’Eremo di Santa Caterina del Sasso.

Salendo un’ottantina di gradini si giunge all’ingresso. Alle ore 9.30 Santa Messa nella cappella dell’Eremo e a seguire incontro con la guida con visita. Al termine salita al parcheggio per l’incontro con il nostro bus con il nuovo ascensore scavato nella roccia, risparmiando la fatica di affrontare 268 gradini! Trasferimento in ristorante nei dintorni e pranzo.

Nel pomeriggio partenza per la provincia di Biella in direzione della Riserva Naturale della Baraggia. Visita guidata ad una storica azienda agricola che coltiva, trasforma, confeziona e vende direttamente al consumatore il riso. Continuazione per Candelo e tempo a disposizione per una passeggiata e/o visite individuali e partenza per il rientro con sosta in Autogrill lungo il tragitto.

