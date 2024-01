Ventidue Comuni del Saluzzese, tra valli Po, Varaita e pianura, chiamati alle urne il 9 giugno

Tra le quattro delle sette sorelle chiamate al voto il prossimo 9 giugno – insieme ad Alba, Bra e Fossano - c’è Saluzzo, città capofila di un hinterland cui fanno riferimento le valli Po e Varaita e una vasta porzione della pianura del Nord Ovest della provincia Granda.

Saluzzo è l’unico Comune oltre i 15 mila abitanti, in cui è previsto il turno di ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati sindaci in prima battuta ottenga il 50,1% dei consensi.

A seguire c’è Verzuolo, compreso in una fascia di popolazione tra i 5 e 10 mila abitanti.

I restanti sono tutti Comuni al di sotto i 5 mila abitanti.

In valle Po 8 i paesi che dovranno rinnovare sindaco e Consiglio comunale. I maggiori sono Revello, Paesana e Sanfront, seguiti da Rifreddo, Envie, Gambasca, Oncino e Ostana.

In valle Varaita 4: Piasco, Venasca, Isasca e Bellino.

Nella pianura tra Torinese e Saviglianese 8: Scarnafigi, Torre San Giorgio, Cardè, Moretta, Faule, Polonghera, Ruffia e Villanova Solaro.

Nella maggior parte di queste realtà amministrative i giochi sono appena all’inizio, in attesa di conoscere il testo del governo che dovrebbe estendere il terzo mandato per i sindaci nei Comuni oltre i 5 mila abitanti e abolire il limite in quelli sotto i 5 mila.