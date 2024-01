L’impegno dei giovani nelle amministrazioni locali: Gioventù Nazionale provincia Cuneo organizza a Racconigi il primo di una serie di eventi

Gioventù Nazionale Provincia Cuneo, in collaborazione con la sezione cittadina Gn di Racconigi, è lieta di annunciare un evento focalizzato sull'importanza dell'attività amministrativa tra i giovani.

Giovedì 18 gennaio a Racconigi, presso il Salone Soms in via Carlo Costa 23, alle ore 20.30, si terrà questo primo evento, parte di una serie di iniziative organizzate da Gioventù Nazionale Provincia Cuneo, mirate a coinvolgere attivamente i giovani in ambito politico e amministrativo.

Questa serie di eventi, pensata per stimolare l'interesse e la partecipazione dei giovani nelle questioni politiche e amministrative, vuole creare un dialogo costruttivo e una maggiore consapevolezza su temi cruciali per il futuro della nostra comunità.

Il coordinatore cittadino di GN Racconigi, Giosuè Annibale dichiara: "In nome di tutto il gruppo sono molto felice di poter inaugurare questa serie di eventi. Il nostro obiettivo è suscitare l'interesse delle persone verso la politica, principalmente i giovani che talvolta vedono la cosa pubblica come un qualcosa di lontano dalle persone. Ringraziamo molto il nostro coordinatore provinciale Alberto Deninotti, che ci ha seguito e aiutato nella realizzazione di questa serata".

Alberto Deninotti, coordinatore Provinciale di GN provincia Cuneo, esprime il suo entusiasmo per l'iniziativa: "Sono entusiasta di supportare l'impegno dei giovani di Racconigi nell'esplorare il mondo dell'amministrazione. Questi eventi sono fondamentali per avvicinare i giovani alla politica e all'amministrazione, creando una nuova generazione di amministratori informati e socialmente impegnati".

L'evento è aperto a tutti coloro che sono interessati a saperne di più sull'importanza dell'impegno giovanile nella politica e nell'amministrazione.