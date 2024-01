Saranno 18 i Comuni del Roero che voteranno per i nuovi sindaci

Il voto che attende gli italiani nella prossima primavera cambierà volto alle amministrazioni di 18 Comuni del Roero, più quello della città di Bra. Quest’ultima con 29.972 abitanti nel 2023 sarà l’unico centro della zona a prevedere la possibilità dei ballottaggi, qualora un candidato sindaco non ottenga più del 50% dei voti.

Dovrebbero essere 172 i Comuni in provincia in cui si voteranno i rinnovi delle amministrazioni comunali (800 in Piemonte) sempre che non se ne aggiungano altri a causa di eventuali scioglimenti entro il 24 febbraio.

A parte la città della Zizzola, il più popoloso dei comuni roerini ad andare al voto sarà Canale, che ha raggiunto i 5.478 abitanti. Il più piccolo con 900 abitanti è invece Castellinaldo.

In ordine di numero di abitanti voteranno inoltre Montà, Guarene, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva Perno, Monticello d’Alba, Magliano Alfieri, Castagnito, Corneliano d’Alba, Ceresole d’Alba, Priocca, Monteu Roero, Piobesi d’Alba e Baldissero d’Alba.

Si voterà anche a Govone, comune attualmente commissariato dopo le dimissioni del sindaco a fine luglio 2023.

Numerose, tra queste, le amministrazioni nelle quali i sindaci uscenti sarebbero al secondo o addirittura al terzo mandato, e in buona parte dei casi, tra reali indecisioni e pretattica di circostanza, è prematuro pensare di conoscere già oggi le loro reali intenzioni in merito alla possibile candidatura. Alcuni hanno fatto trapelare di non volersi più rimettere in gioco, dopo anni spesi a servizio della propria comunità, mentre altri sono pronti ad affrontare un'eventuale nuova esperienza amministrativa. Anche per questo la certezza della ricandidature come i profili di eventuali sfidanti si conosceranno soltanto nelle prossime settimane.