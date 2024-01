Mondovì: tutto pronto per l'open day dedicato ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Il 22 gennaio, a Mondovì, si terrà l’Open Day dedicato ai docenti. I professori potranno partecipare a una visita guidata incentrata sul valore didattico dell’iniziativa.



Valorizzare il grande Barocco piemontese ed europeo nelle scuole della regione. È questo l’obiettivo dell’Open Day rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Piemonte, organizzato per lunedì 22 gennaio all’interno della mostra “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio”.



La mostra - che rimarrà aperta fino al 1° maggio 2024 presso l’ex Chiesa di Santo Stefano a Mondovì - offre un’immersione completa in questo stile, permettendo ai visitatori di apprezzare le tele di artisti che hanno ridefinito il concetto di bellezza nel XVII secolo. I docenti avranno quindi l’opportunità di ammirare opere straordinarie di artisti del calibro di Rubens, Ribera, Luca Giordano, Mattia Preti, Guido Reni, Antoon Van Dyck, Pietro da Cortona, Suttermans, Carlo Dolci, Furini ed Elisabetta Sirani.



L’allestimento ospitato nello spazio espositivo monregalese copre un arco temporale di circa sessant’anni e presenta al pubblico una variegata selezione di quadri che si contraddistinguono per i chiaroscuri e i tratti inconfondibilmente decisi. L’Open Day rappresenterà quindi un’occasione unica per conoscere e approfondire una tematica, la storia dell’arte, che purtroppo trova poco spazio nei programmi scolastici, e offrirà sicuramente spunti di riflessione da condividere in classe con i propri studenti.



L’iniziativa è organizzata da Piemonte Musei e prevede una visita guidata con la storica dell’arte Silvana Cincotti che, attraverso il percorso espositivo, esalterà le caratteristiche di questo grande fenomeno culturale ed artistico, valorizzandone l’importanza didattica.



Per partecipare sarà necessario accreditarsi inviando una mail entro e non oltre il 19 gennaio 2024 scrivendo a mostra@baroccoecaravaggio.it.



La mostra, curata da Pierluigi Carofano, è organizzata da Piemonte Musei e dall’Associazione BeLocal, in collaborazione con Associazione Insieme, Ordine dei Cavalieri delle Langhe e Happee Place, con il sostegno di Fondazione CRC e il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Mondovì, Visit Cuneese e Confcommercio di Mondovì.