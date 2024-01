Calcio Serie D: girone A, ufficiali le designazioni arbitrali degli anticipi

Ufficializzate le designazioni arbitrali degli anticipi in programma nel girone A di Serie D.

Il secondo turno di ritorno si giocherà quasi interamente sabato 13 gennaio (in vista di quello successivo, infrasettimanale, di mercoledì 17).

In campo anche Bra e Alba, rispettivamente contro RG Ticino in casa e Chisola in trasferta.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-RG Ticino: Federico Nannelli di Valdarno

Derthona-Sanremese: Paolo Grieco di Ascoli Piceno

Alcione Milano-Albenga: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia

Borgosesia-Asti: Paul Aka Iheukwumere di L'Aquila

Chisola-Alba: Dylan Marin di Portogruaro

Gozzano-Ligorna: Andrea Tagliaferri di Lovere

Pinerolo-Pont Donnaz: Andrea Giorgiani di Pesaro

Vado-Chieri: Stefano Mariani di Livorno

Domenica: Lavagnese-Varese e Vogherese-Fezzanese