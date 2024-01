Ciclismo su pista: Elisa Balsamo con l'Italia sul tetto d'Europa

Il settore endurance dell'Italia si conferma punto di riferimento in Europa. Nel secondo giorno di gare ad Apeldoorn il quartetto femminile composto da Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Letizia Paternoster supera la Gran Bretagna campione del mondo e sale sul gradino più alto del podio (4'12"551).

Poco prima il quartetto maschile composto da Jonthan Milan, Davide Boscaro, Francesco Lamon e Simone Consonni aveva conquistato il bronzo contro la Germania, migliorando ancora il tempo (3'49"974).

Le parole del CT Marco Villa (Federciclismo.it): "La collocazione particolare di questi europei ha un po' sconvolto i piani. Mi sarebbe piaciuto salire sul podio con cinque atleti e in questi due giorni provare anche altri. Ma in questa fase della stagione ci sono atleti che sono più avanti ed altri che metabolizzano i carichi di lavoro in maniera differente. Sono però contento del risultato. Le ragazze hanno superato le campionesse del mondo in carica con una gara di grande carattere e un tempo di valore. Gli uomini hanno migliorato ad ogni prova. Davide Boscaro si è meritato questa convocazione e questa medaglia. Ha trovato davanti a se grandi campioni, ha lavorato e atteso il suo turno... che è arrivato. Oro alla Gran Bretagna che ha superato in finale i favoriti Danesi."