Europei di ciclismo su pista: l'Italia di Elisa Balsamo in finale nell'inseguimento femminile

Prima giornata di gare agli Europei di ciclismo su pista aperti ad Apeldoorn, in Olanda, e medaglia già virtualmente conquistata dalla spedizione azzurra grazie all'inseguimento femminile.

Nelle qualifiche il quartetto composto da Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Letizia Paternoster ha acquisito il diritto di correre per l'oro: gara in programma nella giornata odierna, a partire dalle 19,30.

Le Azzurre hanno segnato il miglior tempo nel pomeriggio (4'15"180) e raggiunto, al primo turno, la Francia, rimasta subito in tre per un problema meccanico. Contro la Gran Bretagna proveranno a migliorare il piazzamento dello scorso anno in Svizzera.