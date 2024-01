Volley maschile Serie B: Alba, Vittorio Bertini è il nuovo allenatore

COMUNICATO STAMPA PALLAVOLO ALBA

Il 2024 si apre subito con una grossa novità in casa Pallavolo Alba: Vittorio Bertini è il nuovo allenatore della Serie B, prendendo il posto di Simone Gandini, che lascia l’incarico per motivi personali e a cui auguriamo il meglio per il futuro.

Coach Bertini arriva ad Alba subito dopo aver lasciato la panchina di Garlasco in Serie A3, squadra che guidava ormai da tre stagioni.

Il campionato di Serie B sarà per lui un ritorno, avendo già guidato Monza e PVL nel corso della sua carriera, e conoscendo bene la realtà piemontese-lombarda.

Il tecnico classe ’76 ha già diretto lunedì il primo allenamento e conosciuto la squadra al completo, ed esordirà sulla panchina albese sabato sera al PalaLanghe, nel match casalingo contro Mozzate, per cercare di riportare subito la Mercatò alla vittoria dopo un finale di 2023 che ci ha visti uscire sconfitti nelle ultime tre partite.