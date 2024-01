Ritornano gli appuntamenti con il trekking di "Spazio outdoor oasi della frutta”

Continuano gli appuntamenti invernali con lo “Spazio outdoor oasi della frutta” in cui le associazioni dei comuni di Martiniana, Revello, Castellar e Envie, alle quali si sono aggiunte quelle di Gambasca, Rifreddo e Sanfront organizzato delle iniziative legate che legano il trekking alla culture e l’enogastronomia in collaborazione con la “Compagnia & rete del buon cammino”.



Il prossimo appuntamento è organizzato per domenica 14 gennaio all’Abbazia di Staffarda nel comune di Revello.



Il ritrovo è previsto alle 8,30 dall’Abbazia, alle 9 visita del complesso monastico (costo del biglietto 3,50 euro ), seguirà alle 10 il trekking sul percorso pianeggiante da Staffarda a Envie (solo andata) su un percorso di poco più di 9 chilometri.



Ad Envie pranzo nella bocciofila comunale, a base di cucina tipica piemontese al costo di 15 euro. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 13 gennaio tel. 3291369082 – 3485934276.



I sodalizi che operano nei sei comuni della bassa valle Po più Castellar di Saluzzo, in valle Bronda, collaborano per valorizzare il territorio dal punto di vista turistico, grazie alla tutela ambientale, all’identità del paesaggio e al patrimonio socio culturale.



Fin dall'inizio, lo “Spazio outdoor oasi della frutta” si propone di trasformare l'approccio dei partecipanti, passando da una pratica orientata esclusivamente al trekking a un'esperienza emozionale, estesa a tutti i membri della famiglia e accessibile gratuitamente.



Saranno organizzati anche eventi gastronomici a tema, con piatti tipici della tradizionale cucina contadina dal fritto misto alla piemontese, al classico bollito e alla polenta e formaggi, e l’immancabile minestrone di verdure.