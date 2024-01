Villafranca Piemonte: con nonno Nino Perassi alla scoperta degli uccelli e dei loro nidi

Sabato 20 gennaio il Parco del Monviso organizza, in collaborazione con l’Associazione Amici del Po di Villafranca Piemonte, un’attività per famiglie con bambini intitolata “Nonno Nino, l'uomo dei nidi”. Con l’accompagnamento di Nino Perassi, uno dei soci dell'associazione e grande conoscitore dell’avifauna che frequenta questo territorio, i partecipanti potranno visitare la mostra permanente “Di nido in nido” allestita in un locale della sede dell’associazione, in via San Sebastiano 28 a Villafranca Piemonte.



L’attività si svolge tra le ore 10 e le ore 13 e la partecipazione è gratuita; è necessario iscriversi entro le ore 12 di venerdì 19 gennaio dal sito www.parcomonviso.eu.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Itur all’indirizzo di posta elettronica monviso@itur.it.



La mostra Di nido in nido è un vero e proprio viaggio di scoperta dell’avifauna locale, che viene presentata in modo scenografico e accattivante. In un’ampia stanza interamente trasformata in un paesaggio boscato, sono esposti numerosi nidi di specie diverse, esemplari imbalsamati di volatili, tronchi e sculture in legno, pannelli e fotografie che consentono ai visitatori di scoprire la vita e le abitudini dell’avifauna presente sul territorio locale. Tutti i nidi presenti in mostra sono stati raccolti a fine nidificazione, senza interferire con il ciclo riproduttivo degli uccelli.