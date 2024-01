Ottocento mila euro per il nuovo ponte nel vallone di San Lorenzo a Limonetto

Ammonta a 800 mila euro il progetto definitivo approvato con decreto del Presidente della Provincia Luca Ronaldo per la ricostruzione dei ponti in località Limonetto finanziato dal cosiddetto “decreto Ponti” nell’ambito degli “Interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”.

La cifra è ripartita in 507 mila euro per lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza) e 293 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Il progetto, redatto dallo studio Lga Engineering di Savigliano, riguarda il ponte situato alla confluenza del vallone San Lorenzo con il torrente Vermenagna, lungo la strada provinciale 312 (km 1+00) a Limonetto, nel comune di Limone Piemonte. Prevede la demolizione dell’impalcato dell’infrastruttura esistente e la costruzione di un nuovo impalcato con struttura in carpenteria metallica, con il conseguente adeguamento geometrico della sede stradale.

“L’intervento a Limonetto – dicono il presidente Luca Robaldo e il consigliere provinciale delegato Vincenzo Pellegrino – sarà migliorativo anche per quanto riguarda la sicurezza, perchè il ponte avrà una larghezza idonea per consentire anche il passaggio dei pedoni”.