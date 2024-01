Manifestazione di Karate organizzata dallo Shotokan Karate Borgo San Dalmazzo

Il Consiglio Direttivo della Sezione UNVS L. Pellin di Cuneo, in accordo con gli eredi, ha deciso di ricordare i soci PIERMARIA INVERNIZZI e GIORGIO BONO, prematuramente scomparsi nel corso del 2023, dopo oltre venti anni di iscrizione alla Sezione, dedicando alla loro memoria una manifestazione di Karate organizzata dalla Società SHOTOKAN KARATE BORGO S.D. per domenica 14 gennaio, con inizio alle ore 9, presso il Palazzetto dello Sport di Via Matteotti a Borgo San Dalmazzo, di cui alleghiamo la comunicazione ufficiale.

Al termine della manifestazione verrà premiata come Atleta U.N.V.S. dell’anno 2023 per la sezione Luigi Pellin di Cuneo, Paola Pani.

Residente a Borgo San Dalmazzo,dove è nata il 15/09/1963, pratica il Karate Shotokan (tradizionale) dal 1982 come Atleta - Cintura nera dal 5/7/87 - 2° Dan dal 2/7/95. Esaminatore dal 1995, Allenatore dal 1999. Dal 1993 al 2003 ha ottenuto ottimi risultati sia a livello europeo che mondiale.

• La prima gara a livello internazionale è stata la “Coppa Europa”, che si è tenuta il 22/05/1993 a Quartu Sant’Elena (Cagliari), risultati: 3^ posto kata individuale e 2^ posto kata a squadre.

• Gara internazionale il 13-14/05/1995 a s’-Hertogenbosch (Olanda), risultati: 3^ posto kumite e 2^ posto kata individuale.

• 6° campionato mondiale il 20-22/06/1997 a Milano, risultati: 3^ posto kata individuale.

• Coppa Internazionale il 24/05/1998 ad Amiens (Francia), risultati: 4^ posto kata individuale.

• 8° campionato europeo a ottobre 1998 tenuto a Sheffield (Inghilterra), risultato: 2^ kata individuale e 1^ kata a squadre.

• 7° campionato mondiale il 22/04/2000 a Bali (Indonesia), risultati: 4^ posto kata a squadre.

• 9° campionato europeo il 19-20/10/2001 in Danimarca, risultati: 1^ posto kata individuale e 1^ posto kata a squadre.

• 8° campionato mondiale il 26-28/09/2003 a Durban (Sudafrica), risultati: 4^ posto kata individuale e 1^ posto kata a squadre.

Dopo una pausa di venti anni, in cui si è dedicata alla famiglia, nel 2023 torna alle gare partecipando al 14° campionato mondiale, disputato dal 25 al 27 agosto a Gyor (Ungheria), conquistando due titoli mondiali nel kata individuale e nel kumite.

Dal 2015 gestisce la palestra di arti marziali fondata dal fratello Fortunato “Ciccio” Pani (che è stato il suo maestro), prematuramente scomparso.

Attualmente si occupa della gestione dei corsi di Karate, suddivisi in due turni, uno per i bambini e l’altro per gli adulti, per un totale di circa quaranta atleti. L’attività si svolge nella palestra delle scuole elementari “Don Roaschio” di Borgo san Dalmazzo.