A Cavallermaggiore si ricordano il Beato Carlo Acutis e i fratelli Francesco e Davide Gennero, morti sul lavoro

Nella chiesa parrocchiale della frazione Madonna del Pilone di Cavallermaggiore sarà inaugurato, domenica 14 gennaio, l’altare dedicato al Beato Carlo Acutis.

La cerimonia è prevista durante la messa delle 10,15 presieduta da monsignor Gabriele Mana e concelebrata insieme a don Bernardo Petrini, don Dino Mulassano e il parroco di Cavallermaggiore don Beppe Brunato.

La reliquia del giovane Carlo, morto nell’ottobre 2006 all’età di 15 anni in seguito a leucemia fulminante, era stata donata dalla mamma Antonia Salzano il 9 settembre 2023 durante un incontro nella frazione di Cavallermaggiore organizzato da Daniela Ternavasio e Claudio Gennero, in occasione del terzo anniversario della scomparsa dei loro figli Francesco e Davide, vittime di un incidente mentre lavoravano nel silos della loro azienda agricola situata proprio a Madonna del Pilone.

Domenica 14 gennaio l’urna contenente la reliquia del giovane beatificato ad Assisi, il 10 ottobre 2020, dove è sepolto nel Santuario della Spogliazione, troverà una giusta collocazione nell’altare della chiesa parrocchiale della frazione di Cavallermaggiore dedicato al sacro Cuore di Gesù.

Il Beato Acutis era profondamente devoto alla Vergine Maria e all'Eucaristia, dedicò il suo impegno anche alla realizzazione di progetti informatici legati alla fede, tra cui un sito dedicato ai 'Miracoli eucaristici'.

“Nell’occasione – spiega Daniela Ternavasio – sarà inaugurata la mostra visitabile nel retro altare della nostra chiesa parrocchiale in cui è esposta una rassegna fotografica corredata dalle descrizioni storiche dei principali miracoli eucaristici nel mondo raffigurati da 40 pannelli (dalle dimensioni 40x60) che ripropongono a partire da quelli avvenuti in Italia a Bolsena (in Lazio) e Torino fino a quelli internazionali”.

La mostra prende spunto da quanto Carlo Acutis aveva schedato nei file del suo computer dedicato ai miracoli eucaristici nel mondo.

Sarà possibile esplorare virtualmente i luoghi in cui si sono verificati questi miracoli e conoscere la loro storia.

L’allestimento è stato curata da Gianluca Eandi.

La mostra sarà visitabile da domenica 14 gennaio a domenica 17 marzo tutti i giorni dalle 8,30 alle 18 nella parrocchia della frazione cavallermaggiorese di Madonna del Pilone.

La cerimonia di domenica sarà un'occasione di fede e riflessione per commemorare il Beato Carlo Acutis, così come i due giovani Davide e Francesco Gennero, i quali, grazie all'iniziativa della loro famiglia, permangano nel ricordo di coloro che li hanno conosciuti insieme.

I tre giovani sono stati rappresentati nel dipinto realizzato da suor Francesca in occasione del terzo anniversario della scomparsa dei fratelli Gennero, un dono significativo ai genitori come testimonianza di solidarietà nel ricordo dei loro cari.