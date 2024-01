Manassero e Tomatis pronte a presentare il progetto "Cuneo Città Alpina"

Giovedì 18 gennaio, alle ore 18, presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo, in via Roma 28, verrà presentato dalla Sindaca Patrizia Manassero e dall’Assessora alla Metro Montagna Sara Tomatis, il progetto “Cuneo Città Alpina”, che si svilupperà durante tutto il corso del 2024.



Questo primo appuntamento, al quale sono stati invitati gli enti del territorio, principali protagonisti della vita sociale ed economica della città e delle sue valli, vuole essere l’inizio della riscoperta della nostra “anima alpina”, un’anima condivisa per la città e le sue valli, capace anche di mettere in relazione Cuneo con le altre città di valle, Saluzzo e Mondovì, che insieme uniscono tutto il nostro territorio pedemontano. Una nuova presa di coscienza capace di rispondere alle tante sfide che la contemporaneità ci pone di fronte.



“Sarà un percorso a tappe - sostiene la sindaca Manassero - che richiede consapevolezza e partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti. Come dice Kurt Lewin “Il tutto è più della somma delle sue parti”. Noi siamo certi che questa sia la visione corretta. Solo lavorando tutti insieme individuando strategie e obiettivi comuni sapremo finalmente far dialogare in modo costruttivo città e montagna.”



Alcuni appuntamenti che si svolgeranno sotto l’egida di Cuneo Città Alpina, sono già stati individuati: Il Cuneo Montagna Festival, Il Meeting Internazionale delle Città Alpine, la Fiera del Marrone, la Gran Fondo Fausto Coppi.



Questi appuntamenti (tre dei quali tradizionali per i cuneesi) saranno il punto di partenza per poi coinvolgere e integrare le iniziative anche delle valli del saluzzese e del monregalese.



“Detto quasi con uno slogan - dice l’Assessora Tomatis - siamo tutti Città Alpina. Mi piacerebbe che noi abitanti di quest’area pedemontana e montana ci riconoscessimo in questa formula. Nel corso del Cuneo Montagna Festival dello scorso anno abbiamo iniziato sia un percorso di avvicinamento tra città e montagna, che uno tra Cuneo, Mondovì e Saluzzo. Quest’anno siamo chiamati a una forte accelerazione. È per questo che oggi ci ritroviamo tutti insieme nel Salone d’Onore.”



Le direttrici che segneranno il percorso, ancora in costruzione, di Cuneo Città Alpina, sono tre e sono quelle che ne hanno caratterizzato la candidatura: la nascita della Mezzaluna Alpina (un protocollo condiviso tra i comuni di Cuneo, Mondovì e Saluzzo), un impegno concreto verso la sostenibilità e la creazione di un cartellone culturale che raccolga e promuova tutti gli eventi principali dell’anno e lo renda un unico festival lungo un anno.