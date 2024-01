Un ricordo di Marco La Cava, il clown che portava un sorriso ai bimbi in ospedale [VIDEO]

Per tutti era Pow. Volontario nelle corsie degli ospedali, portava un sorriso ai bambini con il suo costume da clown e l’immancabile naso rosso. Marco La Cava è morto lo scorso 4 gennaio a causa di un male che lo ha strappato alla vita all’età di soli 40 anni.

Un tempo troppo breve, ma abbastanza per far conoscere a Bra e al mondo il suo buon cuore, che si è speso con generosità fino alla fine dei suoi giorni, insieme ai compagni dell’associazione Arcobaleno VIP.

Riempire di stupore e felicità le giornate malinconiche dei bimbi ricoverati era diventata una missione, un’attività di cui si occupava con amore e semplicità. Formazione e dedizione hanno fatto il resto, per lui che nella vita faceva l’informatico e si trasformava di fronte ai piccoli pazienti ed ai genitori di bambini malati o con gravi patologie.

I ricordi degli amici sono tanti, troppi per essere menzionati tutti. La sua gioia di vivere ha contagiato grandi e piccini, come dimostra la video intervista, girata in occasione della Giornata del Naso Rosso, a Bra. Era il 10 settembre 2022 e si respirava così tanta leggerezza che sembrava di stare in una bolla di sapone.

Guarda qui:

Le sue parole gentili ci mettono ancora il buon umore, sono un’iniezione di allegria. Perché forse i clown non muoiono veramente. Forse vivono in ogni sorriso dei fanciulli, in ogni attimo di gioia rubato alla malattia, al dolore o alla tragedia. Anche Pow è lì, in mezzo a loro che gioca ancora. Ora e per sempre.